Fernando Vilas destaca Guajará-Mirim e reforça defesa pela retomada do protagonismo econômico

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 14h13

O empresário e pré-candidato a deputado federal pelo PSD, Fernando Vilas, utilizou suas redes sociais para marcar os 97 anos de Guajará-Mirim, ressaltando a importância histórica, cultural e econômica do município para Rondônia.

Na publicação, Vilas enfatizou o valor simbólico da cidade ao afirmar que “Guajará-Mirim é história, é cultura, é o coração de Rondônia. Esse povo é único e merece ser reconhecido assim”.

Ao abordar o futuro do município, o pré-candidato fez um chamado direto à mobilização. “Vamos juntos fazer essa pérola brilhar de novo!”, declarou.

Em vídeo divulgado, Fernando Vilas ampliou a mensagem ao destacar a necessidade de retomada do desenvolvimento local. “Guajará-Mirim precisa voltar a ser uma cidade pujante, precisa ser uma cidade como foi antigamente, base de uma economia”, afirmou .

Ele também reforçou o reconhecimento histórico da cidade ao pontuar que “Guajará-Mirim merece, esse povo merece voltar a ser chamada de Pérola do Mamoré”