Prefeitura inicia nova etapa do programa Porteira Adentro na associação Asperga

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 14h28

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), lançou na manhã de sábado, 11, uma nova etapa do programa Porteira Adentro. O evento, realizado na sede da Associação dos Produtores e Pequenos Pecuaristas do Rio Igarapé (Asperga), reuniu dezenas de agricultores e diversas autoridades para marcar o início das atividades na região.

O programa tem como foco o apoio direto ao pequeno produtor, disponibilizando maquinário para serviços essenciais, como a abertura e manutenção de estradas internas, gradeamento de solo, espalhamento de calcário, escavação de tanques para piscicultura, dentre outros.

Segundo Antônio da Silva, presidente da Asperga, a chegada do maquinário é decisiva para que os associados realizem benfeitorias em suas terras que, de outra forma, seriam de difícil execução.

O secretário de Agricultura, Gilvaneo Da Veiga, ressaltou que a pasta agora opera com duas frentes de trabalho simultâneas. Enquanto uma equipe inicia os serviços na Asperga, outra atende produtores na região da fazenda Independência. De acordo com o secretário, essa ampliação logística é fundamental para otimizar o escoamento da produção e fortalecer a agricultura familiar no município.

Durante a cerimônia, o prefeito Flori Cordeiro atribuiu a continuidade e ampliação do programa ao planejamento financeiro da gestão, que tem priorizado setores estratégicos, com é o caso da agricultura familiar. Ele destacou também outros programas de apoio aos pequenos produtores como o Procal (Programa de Transporte de Calcário) e o PMAA (Programa Municipal de Aquisição de Alimentos), que este ano investirá R$ 600 mil na compra de alimentos.

Na ocasião, o prefeito assumiu o compromisso de destinar R$ 120 mil para a construção de uma cozinha e um barracão para a associação.

O evento contou ainda com a participação do deputado estadual Luizinho Goebel, do gerente regional da Emater, Eliandro Márcio, e dos vereadores Wilson Tabalipa, Zé Duda, Oziane Germiniano e Amanda Areval, presidente da Comissão de Agricultura da Câmara Municipal.