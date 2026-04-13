Israel critica Espanha após explosão de boneco de Netanyahu

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 13/04/2026 às 15h35

Um festival espanhol decidiu fazer explodir a imagem do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante um evento religioso em Málaga, no último dia 5 de abril. Agora, Israel acusa o país europeu de ódio antissemita.

Segundo o Daily Mail, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelense chamou a atenção do embaixador de Espanha em Israel sobre o acontecimento.

Um boneco gigante de Netanyahu foi colocado no centro de uma cerimônia na localidade de El Burgo. A imagem foi erguida e depois uma série de explosivos a fizeram desaparecer, perante os fortes aplausos de quem estava presente.

Esta não é a primeira vez que o evento usa imagens de líderes mundiais, tendo já feito explodir igualmente figuras representando o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ou do presidente russo Vladimir Putin, explicou entretanto a autarca local María Dolores Narváez.

Após o evento, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel recorreu à rede social X para afirmar que este "repugnante ódio antissemita demonstrado" é "resultado direto" do "incitamento sistêmico" por parte do governo de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol.

Já uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol garante que está "empenhado em combater o antissemitismo e qualquer forma de ódio ou discriminação. Como tal, rejeitamos totalmente qualquer alegação insidiosa que sugira o contrário".

Recorde-se que Espanha tem criticado de forma veemente as campanhas militares dos EUA e de Israel contra o Irão, apesar das advertências dos Estados Unidos sobre os aliados da OTAN que não cooperam. Donald Trump chegou mesmo a ser muito crítico em relação à posição de Pedro Sánchez, afirmando que os EUA não se esquecerão dos países que não o apoiaram neste conflito.