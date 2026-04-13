Nome de Ramagem aparece em site do ICE:

Por GloboNews, TV Globo e g1

Publicada em 13/04/2026 às 15h38

O nome de Alexandre Ramagem aparece no site oficial do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE), dos Estados Unidos, como “sob custódia do ICE”. O ex-deputado pode ser localizado por meio do sistema online de detentos da agência, que também disponibiliza informações de contato para familiares (veja acima).

No nome de Ramagem aparece a sigla "NMN", que, em inglês, quer dizer "no middle name" (sem nome do meio).

Segundo informações preliminares, o ex-deputado federal foi preso em Orlando, na Flórida, e encaminhado a um centro de detenção na cidade. As autoridades brasileiras foram notificadas da prisão por volta das 12h (horário de Brasília).

O ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi detido por questões migratórias, e o governo brasileiro aguarda mais informações sobre como será o processo de retorno ao Brasil, segundo a PF.

"A prisão é fruto da cooperação internacional Brasil -Estados Unidos no combate ao crime organizado. Ramagem é um cidadão foragido da Justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular", afirmou o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues.

Ramagem deixou o país após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele é acusado de integrar o núcleo crucial da trama golpista, que tinha como objetivo manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.