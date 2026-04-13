Marcos Rogério cumpre agenda no Cone Sul e reforça apoio ao agro em Cerejeiras

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 15h22

O senador Marcos Rogério cumpriu agenda em Cerejeiras, no Cone Sul de Rondônia, onde visitou a Agrocom e reforçou o discurso de apoio ao agronegócio, à produção rural e ao fortalecimento da economia do interior. A passagem pelo município projeta a pré-campanha em uma das regiões de maior relevância para o setor produtivo no estado e aproxima o pré-candidato das demandas apresentadas por produtores, lideranças locais e representantes da atividade rural.

Durante a visita à feira, Marcos Rogério destacou a necessidade de ampliar as condições para quem produz em Rondônia, com atenção a temas como infraestrutura, crédito, segurança jurídica e apoio ao setor agropecuário. Além disso, Marcos Rogério também defende a expansão da infraestrutura rural, com melhorias nas estradas vicinais para o escoamento da produção, além de apoio ao pequeno e médio produtor.

No Senado, Marcos Rogério mantém atuação ligada a pautas do setor produtivo e à defesa de medidas voltadas ao agro, linha que tem sido apresentada como um dos eixos de sua presença no interior. Em Cerejeiras, esse posicionamento encontra respaldo no perfil econômico do município e na interlocução já consolidada com lideranças da região.

A agenda no Cone Sul reforça um traço que tende a seguir nos próximos movimentos da pré-campanha ao governo de Rondônia. Ao levar a discussão para dentro de uma feira voltada ao agro, Marcos Rogério amplia a conexão com o setor rural e reforça a atenção aos municípios que sustentam parte expressiva da economia estadual.