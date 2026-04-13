Grazi Massafera e Sophie Charlotte estrelam campanha de Dia das Mães

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 13/04/2026 às 15h47

A Hering, marca de básicos do Grupo Azzas 2154, apresenta a sua campanha de Dia das Mães, protagonizada pelas atrizes Grazi Massafera e Sophie Charlotte. Com um convite para as mães dançarem com a música (e não conforme a música), a marca reforça que a maternidade é muito maior do que acertar todos os passos – o mais importante é aproveitar cada momento. A narrativa celebra as diferentes fases, os diversos ritmos e valoriza a liberdade de cada mulher viver esta relação do seu próprio jeito.

Em uma construção que mistura emoção, espontaneidade e identificação, a campanha mostra que não existe um único jeito de ser mãe e que cada trajetória é tão única quanto a música que a acompanha. Na trilha sonora, um lembrete para as mulheres viverem o presente com mais leveza e menos pressão. O hit “Dancin’ Days”, composto por Nelson Motta e eternizado pelo grupo As Frenéticas, ganha regravação com direção musical de Rodrigo Lampreia. O clássico traduz o sentimento de que o que importa é ouvir a sua música, curtir o seu momento e escolher dançar.

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Mais do que ninguém, as protagonistas da novela das 21h da Globo, “Três Graças”, de Aguinaldo Silva, sabem que a profissão de atriz precisa de roteiro, mas a maternidade não. Interpretando personagens rivais no folhetim, as artistas concordam que ela é feita de improvisos, mudanças de compasso e descobertas constantes. Para Grazi, ser mãe é viver em movimento, aprendendo e se reinventando todos os dias. “O que eu mais gosto nessa campanha é a ideia de seguir o próprio ritmo e aproveitar cada momento”, afirma. Segundo Sophie, a maternidade mudou a sua forma de enxergar o mundo. “Não tem uma receita perfeita de como ser mãe, a gente vai aprendendo na prática com aquela pessoa que é seu filho. Mas é um amor revolucionário, isso sem dúvida nenhuma”, conta.

E para viver cada fase com liberdade e conforto, a Hering preparou uma seleção especial para presentear neste Dia das Mães. A curadoria conta com o melhor do básico com bossa, pensada especialmente no que ela mais ama. Os destaques ficam para os confortáveis tricôs da Cápsula Trama, os atemporais jeans, as essenciais camisetas e a versátil malharia. Indispensáveis do guarda-roupa de toda mulher, as peças acompanham diferentes momentos da rotina, do trabalho ao lazer, do descanso às celebrações.

As atrizes já fizeram as suas escolhas. Para Grazi, é preciso apostar no que te faz bem. “As peças confortáveis e versáteis da Hering acompanham a vida real, e isso tem tudo a ver com a maternidade”. Para Sophie, praticidade é fundamental.“Eu sempre fui muito prática: gosto de jeans, camiseta e tênis, variando com blazer ou jaqueta. Priorizo roupas de qualidade, que sejam versáteis e confortáveis.”

“Nesta campanha, trouxemos a metáfora da música para traduzir a maternidade como ela realmente é: cheia de mudanças de ritmo, de improvisos e de descobertas. Queremos reforçar que toda jornada pode ser vivida do seu jeito, no seu tempo, reconhecendo que não existe uma única forma de ser mãe, assim como não existe uma única música. Os nossos produtos acompanham a mulher em todas essas fases, garantindo muito conforto e liberdade”, explica Fernando Porto, Chief Creative Officer da Hering.