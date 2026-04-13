Thiago Gagliasso detona o irmão, Bruno Gagliasso:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 13/04/2026 às 15h52

Thiago Gagliasso, irmão de Bruno Gagliasso, fez duras críticas ao ator nas redes sociais após ele se reunir com o presidente Lula (PT) e a primeira-dama, Janja da Silva. Em um vídeo com tom irônico, o deputado estadual do Rio de Janeiro expôs mais um capítulo do desentendimento entre os dois.

A nova troca de farpas começou depois que Bruno esteve em Brasília para participar da exibição do filme Por um Fio e aproveitou para encontrar Lula. Thiago não poupou críticas à atitude do irmão. “Depois de quatro anos de desgoverno, ele ainda teve coragem de tirar essa foto”, afirmou.

Na sequência, ele questionou as intenções de Bruno: “Será que foi lá cobrar alguma coisa ou só divulgar o filme? Depois de tudo que Lula já fez e continua fazendo, ele ainda posa para foto dando beijinho? Pelo amor de Deus, Bruno”, disse.

Em outro vídeo, Thiago sugeriu que o ator teria reclamado com a mãe, Lúcia, sobre os comentários. Em tom de deboche, simulou a situação: “Mamãe, o Thiago me expôs na internet. Você acha isso certo? Manda ele apagar o vídeo. Vai parar de falar comigo?”, ironizou, antes de completar: “Você já está velho para isso”.

Ele ainda reforçou as críticas: “Bruno, você tira foto com Lula e espera o quê? Apoio do público? A economia está uma maravilha, né? Para de reclamar com a minha mãe. Vira homem”, disparou.

Apesar das falas, muitos internautas saíram em defesa de Bruno Gagliasso e criticaram Thiago. “Quanta inveja do próprio irmão, não herdou o talento e acabou na política”, escreveu Tatiana Bessa. Já Flávio Caldeira comentou: “Quando um irmão passa a atacar o outro publicamente por causa de política, fica claro como isso pode afetar até relações familiares”.