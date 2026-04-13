Por que Donald Trump decidiu bloquear o Estreito de Ormuz após tanto defender a abertura? Entenda

Por Otávio Preto — São Paulo

Publicada em 13/04/2026 às 15h33

Desde o início da guerra no Irã, uma das principais consequências foi o fechamento do Estreito de Ormuz — por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Desde então, Donald Trump tem atuado incessantemente para reabrir a passagem e aliviar a pressão sobre a economia global. Agora, no entanto, é o próprio presidente norte-americano quem bloqueia o fluxo na região — mas por quê?

O estreito nunca esteve completamente fechado. Os iranianos permitem a passagem de alguns petroleiros de parceiros estratégicos, porém, mediante o pagamento de um 'pedágio' que pode chegar a até US$ 2 milhões por navio.

Além disso, as próprias embarcações iranianas também tinham livre passagem, mantendo em funcionamento a principal fonte de receita do país. Segundo a empresa de dados e análise Kpler, o Irã exportou, em média, 1,85 milhão de barris de petróleo por dia.

Nesta segunda-feira (13), porém, Trump também passou a obstruir a rota. "Eu também instrui à nossa Marinha a procurar e abordar todas as embarcações em águas internacionais que tenham pago pedágio ao Irã. Ninguém que pague um pedágio ilegal terá passagem segura em águas abertas", disse o republicano em postagem na rede social Truth Social.

A estratégia do presidente norte-americano é semelhante à adotada em janeiro deste ano na Venezuela: o estrangulamento financeiro.

Ao fechar a via para embarcações, Donald Trump corta uma importante fonte de receita do governo iraniano, já que o petróleo representa cerca de 10% a 15% do PIB do país.

Trump disse à emissora Fox News que "não vamos deixar o Irã lucrar vendendo petróleo para quem eles gostam e não para quem eles não gostam", afirmando que o objetivo do bloqueio naval americano era permitir a passagem de "tudo ou nada" pelo estreito de Ormuz.

Analistas sugerem que as declarações de Trump e o bloqueio naval visam pressionar o Irã a fechar um acordo de paz nos termos americanos, algo que não ocorreu nos últimos dias.

No programa "Face the Nation" ("Encarando a Nação", em tradução livre), da emissora americana CBS, o congressista republicano Mike Turner, de Ohio, afirmou que o bloqueio naval norte-americano era uma forma de forçar uma resolução para o fechamento do estreito de Ormuz.