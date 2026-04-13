Prefeitura dá início à duplicação da avenida Marechal Rondon

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 14h23

Foi iniciada na manhã desta segunda-feira (13) a duplicação da avenida Marechal Rondon. As obras serão realizadas pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, com recursos e maquinários próprios.

A duplicação acontecerá no trecho entre a avenida JK e avenida Rio Branco e deve ser concluída no período de 30 dias. O prefeito Jeverson Lima acompanhou o início dos serviços e afirmou que esta é mais uma obra que integra o plano de melhoria da mobilidade urbana no município. “Estamos focados em executar projetos estruturais que acompanhem o rápido desenvolvimento que Jaru vem apresentando”, disse.

Ainda de acordo com o prefeito, o investimento busca equilibrar o desenvolvimento da cidade com as necessidades da população. “Em breve, teremos um trânsito de veículos mais fluído na região, o que resulta também em um maior fluxo de clientes nas lojas no entorno da avenida”, afirmou Jeverson.