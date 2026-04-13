Divulgado o resultado preliminar do processo eleitoral do CMPC

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 14h43

A Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura torna público o resultado parcial dos candidatos e eleitores aptos e não aptos a participarem do Processo Eleitoral do Conselho Municipal de Política Cultural

Os candidatos e eleitores considerados não aptos poderão interpor recurso nos dias 14 e 15 de abril de 2026, por meio do e-mail: [email protected], devendo sanar as divergências apontadas. Os recursos serão analisados pela comissão responsável pelo processo eleitoral.

Caso o(a) interessado(a) tenha realizado sua inscrição e não conste em nenhuma das listas divulgadas, deverá apresentar recurso dentro do prazo estabelecido no edital, anexando o comprovante de inscrição.

Os recursos serão analisados e deliberados pela comissão responsável pelo processo eleitoral, instituída pelo Decreto nº 6.928/2026, seguindo o cronograma previsto no edital.

Link do Regimento Interno:

: https://rolimdemoura.ro.gov.br/?p=13078

Link do Edital: https://rolimdemoura.ro.gov.br/?p=13093

Fique atento às próximas etapas!