À espera de filho com Endrick, Gabriely Miranda exibe barriguinha de grávida

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 13/04/2026 às 15h59

A influenciadora Gabriely Miranda exibiu neste domingo, 12, em suas redes sociais, pela primeira vez a barriga de sua gravidez. Ela espera o primeiro filho com o jogador Endrick, do Lyon.

O que aconteceu

A gravidez de Gabriely Miranda foi confirmada com a exibição da barriga pela primeira vez nas redes sociais.

A influenciadora posou em frente ao espelho após um treino, mostrando a barriga em um clique no Instagram.

O casal já havia feito um anúncio prévio da espera do primeiro filho, fruto do relacionamento da influenciadora com o jogador.

Aos 23 anos, Gabriely posou com a barriga à mostra em seu perfil no Instagram. O registro, feito após um treino, mostra a influenciadora em roupa esportiva, com um top rosa e legging branca, e a mão delicadamente posicionada sobre o abdômen, acompanhada de um emoji de coração.

Até o momento, a influenciadora não revelou o tempo de gestação. Contudo, o casal já havia anunciado a gravidez anteriormente em uma publicação que incluía fotos de um ensaio com Endrick. Na ocasião, Gabriely escreveu: “Agora somos 5”, fazendo referência à família, que já conta com dois cachorros.