Cantora Ananda Paixão revela ter sido diagnosticada com câncer pela terceira vez

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 13/04/2026 às 15h56

A cantora Ananda Paixão, de 28 anos, revela em suas redes sociais estar enfrentando seu terceiro tratamento contra o câncer, desta vez diagnosticada com metástase no fígado. Ela já havia superado um câncer de reto aos 23 anos e removido um tumor hepático em 2021.

O que aconteceu

Ananda Paixão é diagnosticada com câncer no fígado em metástase pela terceira vez.

A cantora, de 28 anos, já havia tratado um câncer de reto e retirado um tumor no fígado em ocasiões anteriores.

A notícia foi recebida em novembro de 2025, e ela optou por compartilhar para mitigar o impacto em sua saúde mental.

Ananda Paixão recebeu o diagnóstico em novembro de 2025 e decidiu tornar público seu quadro de saúde. A decisão, segundo a própria cantora, visa aliviar o impacto emocional do processo. “Estava me agredindo viver essa luta na vida real e vir aqui só para dividir os momentos bons, como se nada estivesse acontecendo”, explicou a artista.

Ela complementou que “todos os vídeos que gravei, foram entre químios, e momentos de dor”, enfatizando a dificuldade de conciliar a rotina de tratamento com a manutenção de uma imagem de normalidade nas redes sociais.