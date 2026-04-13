Declare seu amor será lançada nesta terça (14); evento orienta como destinar parte do imposto a projetos sociais

Por Renata Beccária

Publicada em 13/04/2026 às 16h12

Coordenada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia e apoiada pela Prefeitura de Porto Velho, a campanha “Declare Seu Amor 2026” será lançada no dia 14 de abril, às 11h, no auditório da Secretaria Geral de Governo, no Prédio do Relógio. Criada em 2018, a iniciativa busca conscientizar a população e incentivar a destinação de parte do Imposto de Renda para projetos sociais no município.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da campanha para fortalecer ações sociais. “É uma forma simples de ajudar quem mais precisa, sem custo extra para o contribuinte”.

Durante o evento, serão apresentadas orientações sobre como fazer a destinação. Pessoas físicas podem direcionar até 6% do imposto devido, sendo 3% para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa. O valor não representa gasto extra, mas a escolha de onde parte do imposto será aplicada.

Léo Moraes destacou a importância da campanha para fortalecer ações sociais

A destinação pode ser feita diretamente na declaração. Os recursos seguem para os fundos municipais e financiam projetos voltados à proteção e ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Entre as ações atendidas estão iniciativas de acolhimento, atividades socioeducativas e apoio a entidades que atuam na garantia de direitos. Com isso, os valores permanecem no município e fortalecem a rede local de atendimento.

A campanha também chama a atenção para o papel da sociedade nesse processo. A destinação permite que o contribuinte participe de forma direta do financiamento de ações sociais.

O lançamento é aberto ao público e busca ampliar o alcance da iniciativa. A expectativa é aumentar a adesão e fortalecer os projetos sociais desenvolvidos em Porto Velho. A orientação é que interessados participem do evento para esclarecer dúvidas e entender como direcionar parte do imposto para ações que beneficiam a população local.