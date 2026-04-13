Projeto Bizarrus, apoiado pelo TJRO, é destaque em evento do Pena Justa no RJ

Por TJ-RO

Publicada em 13/04/2026 às 16h50

Um passo inimaginável até pouco tempo para os participantes do espetáculo Bizarrus, a apresentação da peça no Rio de Janeiro. O elenco, formado por reeducandos que cumprem pena em regime fechado, semiaberto e condicional, viajaram para participar de um evento cultural do programa Pena Justa, o Horizontes Culturais. A apresentação, no dia 10 de abril, foi destaque ao encerrar a programação do encontro, no Teatro Municipal do RJ e contou com a presença do presidente do STF e CNJ, ministro Edson Fachin.

“Ele ficou maravilhado. Veio falar com gente, elogiou a iniciativa e o talento do grupo”, contou Marcelo Felice, diretor do espetáculo. Marcelo também destacou o impacto no público, sobretudo porque o espetáculo traz histórias reais dos atores para a dramatização.

“A arte é precisamente isso que atravessa a todos nós e, ao nos atravessar, se inscreve dentro de cada pessoa como espaço inalienável de liberdade. Quem está privado de liberdade não foi privado de humanidade. É disso, afinal de contas, que se trata, essa realização que convoca um projeto reestruturante de país. Que haja sim responsabilização, mas junto com ela nós também respondamos por entregar à sociedade, pessoas melhores do que entraram no estabelecimento prisional”, defendeu o ministro Fachin.

Outro ponto ressaltado pelo diretor da peça foi a conquista de levar a experiência exitosa de ressocialização por meio da arte para outro estado, em um evento nacional. “Alguns nunca tinham saído de Porto Velho e também não tinham tomado um avião. Foi uma experiência incrível”, destacou Marcelo.

Um dos atores, Matheus de Souza, que tem uma fala na peça sobre a fome, foi foco de interesse da imprensa presente ao evento.

Bizarrus, desde a sua origem foi apoiado pelo Judiciário de Rondônia, que vê na iniciativa uma alternativa real de ressocialização e apoio aos egressos.

Horizontes

Realizado entre os dias 7 e 10 de abril, o Horizontes Culturais foi um evento voltado à ampliação do acesso à cultura no sistema prisional brasileiro. Com o objetivo de incentivar a criação e a expressão artística, a formação profissional, o acesso a obras e equipamentos culturais, foi voltado a pessoas privadas de liberdade, egressas, familiares e servidores/as penais, com foco no fortalecimento das atividades culturais em unidades penais de todo o país.

O encontro faz parte do Pena Justa, iniciativa que reúne as ações voltadas à qualificação das políticas penais no país e tem entre suas metas a ampliação do acesso à arte, à cultura e ao lazer nas unidades prisionais brasileiras. O objetivo é consolidar o caminho para um futuro com mais dignidade, inclusão e segurança para todas e todos.