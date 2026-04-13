Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena inicia nesta terça-feira, 14, no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 13/04/2026 às 16h32

O governo de Rondônia promove, entre os dias 14 e 16 de abril, a IV Mostra Estudantil de Arte e Cultura Indígena (Maloca 2026), reunindo estudantes indígenas de diversas regiões em uma programação dedicada à valorização dos saberes e tradições culturais. A abertura oficial do evento será realizada nesta terça-feira (14), às 16h, no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. A partir da quarta-feira (15), as atividades seguem no Auditório da Escola Estadual Major Guapindaia, com apresentações artísticas dos estudantes, momentos interativos e palestras, nos períodos da manhã (8h às 12h); e da tarde (14h às 18h).

Na quinta-feira (16), a programação será realizada em diferentes pontos históricos do centro da Capital, com a realização de tour pedagógico voltado à educação patrimonial, além de oficinas formativas no auditório da Universidade Federal de Rondônia (Unir Centro) e no Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CCDH), também nos turnos da manhã e da tarde. Ao longo da mostra, os participantes terão acesso a uma programação diversificada, que inclui exposições de trabalhos estudantis, performances interativas, oficinas pedagógicas e exibições audiovisuais, promovendo vivências culturais e educativas. As atividades serão destinadas à comunidade escolar, incluindo estudantes, professores e familiares.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a importância da iniciativa como ferramenta de valorização cultural e educacional. “A mostra fortalece a diversidade e as políticas públicas voltadas aos povos indígenas. A Maloca é um espaço de reconhecimento, onde os estudantes podem expressar sua identidade e manter vivas as tradições dentro do ambiente escolar.”

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Massud Brada, ressaltou o papel da ação na construção de uma educação mais inclusiva. De acordo com ele, a iniciativa contribui diretamente para o fortalecimento do respeito às diferenças e para a promoção do diálogo intercultural nas escolas. “Estamos trabalhando para garantir que todos os estudantes se sintam representados e valorizados em sua cultura e história”, pontuou.

DIVERSIDADE CULTURAL

A Maloca 2026 contará com a participação de representantes de 16 municípios e localidades de Rondônia. O evento também reunirá estudantes de aproximadamente 30 etnias indígenas, evidenciando a riqueza e diversidade cultural do estado. Entre elas estão Aikanã, Amondawa, Arara, Arikapú, Aruá, Cinta Larga, Gavião, Jaboti, Kampé, Kanoe, Karipuna, Karitiana, Kaxarari, Kwazá, Makurap, Mamaindê, Negarotê, Oro Jowin, Oro Mon, Oro Nao, Oro Waram, Oro Waram Xijein, Puruborá, Sabanê, Suruí, Tawandê, Tupari, Uru Eu Wau Wau, Wajuru e Zoró.