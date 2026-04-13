Simulado testa resposta a acidentes com produtos perigosos

Por Sema

Publicada em 13/04/2026 às 16h28

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) participou do Simulado de Plano de Emergência de Transporte (PET), promovido pelas empresas Cairu e Planalto. A simulação ocorreu na interseção das ruas Açaí e Juritis, em Porto Velho.

Durante o exercício, um caminhão que transportava combustíveis colidiu frontalmente com uma motocicleta, resultando em vazamento e em uma vítima ferida. Os órgãos competentes foram rapidamente acionados para atender a ocorrência.

Esse tipo de simulado é uma prática periódica que visa preparar as equipes e testar protocolos de segurança. Além disso, promove a integração entre diferentes órgãos de resposta, como a Sema, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em situações de acidentes próximos a comunidades, podem ser realizadas evacuações de moradores e escolas para garantir a segurança da população.

De acordo com Felipe Santiago, diretor do Departamento de Fiscalização e Monitoramento da Sema, o principal objetivo do simulado é minimizar danos à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio em situações de acidentes, como vazamentos ou incêndios.

“Durante o exercício, são criados cenários realistas, incluindo tombamentos e vazamentos de combustíveis e produtos químicos. Essas situações exigem respostas rápidas, como o isolamento da área afetada, a contenção do produto perigoso, o combate a incêndios e a triagem e o atendimento médico às vítimas”.

Ao final da simulação, um relatório de desempenho é elaborado para identificar falhas e implementar ações corretivas. Isso garante que todos os envolvidos estejam preparados para agir de forma eficiente e rápida, minimizando os impactos de emergências no transporte de produtos perigosos.