Prefeitura realiza 1º Festival dos Povos Indígenas nos dias 18 e 19 de abril

Por Assessoria

Publicada em 13/04/2026 às 14h58

Espigão do Oeste vai vibrar, pulsar e se emocionar. Nos dias 18 e 19 de abril, prepare-se para viver muito mais que um evento… será uma experiência intensa, cheia de significado, onde a cultura indígena ganha vida e toca o coração de todos

É o som dos tambores que arrepia , as danças que encantam , as cores que brilham e a força de um povo que carrega história, resistência e orgulho em cada detalhe

Serão dois dias para sentir de verdade, para se conectar com nossas raízes, aprender, respeitar e viver momentos que ficam na memória

Traga sua família, convide os amigos e venha fazer parte dessa celebração inesquecível

Espigão D’Oeste te espera com energia, cultura e muita emoção!