Com apoio do Deputado Ezequiel Neiva, Agrocom reúne recorde de expositores e público na 3ª edição em Cerejeiras

Por Nilson Nascimento

Publicada em 13/04/2026 às 14h35

O recorde de expositores, visitantes e o grande público presente na palestra do biólogo e comunicador Richard Rasmussen demonstram o potencial da 3ª edição da Agrocom. A feira, nascida em Cerejeiras, dá passos firmes se consolidando como um dos maiores eventos do agronegócio em Rondônia.

Palestra de Richard Rasmussen

Realizada entre os dias 9 e 12, a Agrocom contou com a Assembleia Legislativa como uma das principais parceiras. Por meio do deputado Ezequiel Neiva (PL), a Escola do Legislativo (Elero) montou uma estrutura para receber os palestrantes da feira, entre eles, o engenheiro agrônomo e ex-ministro Roberto Rodrigues e o biólogo Richard Rasmussen. O evento reuniu um público estimado em mais de mil espectadores.

Em sua palestra, Richard Rasmussen abordou o tema “O maior desafio do agro”. Ele destacou o Brasil como um dos maiores produtores de alimentos do mundo e evidenciou o cuidado do setor com o bem-estar animal. Segundo Rasmussen, o agro brasileiro atua com responsabilidade e atenção aos detalhes, mas muitas vezes enfrenta críticas decorrentes de informações distorcidas propagadas por uma minoria.



O deputado Ezequiel Neiva frisou que a fala de Richard Rasmussen foi engrandecedora e trouxe uma reflexão importante sobre a realidade do setor. “Foi uma palestra que valorizou o agro, mostrou a verdade do campo e reforçou a importância de comunicarmos melhor o que realmente acontece na produção rural. O produtor merece esse reconhecimento”, destacou.

Já o ex-ministro Roberto Rodrigues abordou as perspectivas do agronegócio brasileiro, destacando o papel estratégico do Brasil na segurança alimentar global. Ele enfatizou a importância da inovação, da sustentabilidade e da união entre produtores, instituições e poder público para garantir o crescimento contínuo do setor. Sua participação reforçou o nível técnico e a relevância da programação da Agrocom.

Recorde de expositores

Ezequiel Neiva também ressaltou o impacto direto da feira na geração de renda e no fortalecimento dos pequenos e médios produtores. Na primeira edição, o evento contou com cerca de 80 expositores. Neste ano, foram 218 participantes, reunindo uma grande diversidade de produtos e serviços, movimentando a economia local e ampliando o acesso dos visitantes às potencialidades do agronegócio regional. “São mais de 200 expositores fazendo negócios, gerando renda e criando oportunidades para muitas famílias. Isso mostra a força do nosso agro”, pontuou.

Parcerias

Ezequiel Neiva enalteceu ainda a união de esforços para o sucesso da Agrocom. Ele ressaltou a parceria do presidente da Assembleia, Alex Redano, autorizando a estrutura do legislativo na feira, e da Prefeitura de Cerejeiras, que não mediu esforços para contribuir com a realização do evento. O prefeito Sinésio acompanhou de perto toda a organização e participou ativamente de todos os dias da Agrocom.

“A diretoria da Agrocom está de parabéns pela realização de um evento grandioso, que atraiu público de diversas regiões do estado. Empresários dos quatro cantos de Rondônia estiveram presentes para conhecer a feira e comprovar, de perto, a força do agronegócio na região”, acrescentou o deputado.

Alero montou um estande que atrai centenas de pessoas (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)