Palmeiras e Flamengo confirmam favoritismo; No Tabelinha: curso de árbitros e Brasileiro Sub-17

Por João Rafael Costa

Publicada em 28/04/2026 às 08h40

No Brasileirão, Palmeiras e Flamengo confirmam favoritismo e seguem na ponta da tabela. No Tabelinha: curso de árbitros e Rondônia no Brasileiro Sub-17.

Palmeiras mantém liderança e Flamengo goleia o Atlético-MG, enquanto São Paulo se firma no G-4 e Cruzeiro vence a terceira seguida no Brasileirão.

Brasileirão - O domingo (26) de Brasileirão consolidou os líderes. O Palmeiras bateu o Bragantino por 1 a 0 e chegou aos 32 pontos. O Flamengo deu show no Mineirão: 4 a 0 sobre o Atlético-MG, com brilho de Pedro e Arrascaeta.

Em Itaquera, o Corinthians superou o Vasco por 1 a 0, mesmo com um a menos. O Fluminense sofreu, mas venceu a Chapecoense por 2 a 1 no Maracanã. Na parte de baixo, o Z-4 segue dramático com Santos, Mirassol, Remo e Chape. O campeonato está pegando fogo.

No sábado

O São Paulo fez o dever de casa. Com gol decisivo de Luciano, o time de Roger Machado venceu o Mirassol por 1 a 0 e se segurou na 4ª posição do Brasileirão. Já o Cruzeiro confirmou a boa fase sob o comando de Artur Jorge, batendo o Remo fora de casa para embalar a terceira vitória consecutiva.

Noite de frustração para o Santos, que abriu 2 a 0 com Rollheiser, mas cedeu o empate ao Bahia. O Botafogo também ficou no 2 a 2 com o Inter no Mané Garrincha, perdendo a chance de subir na tabela.

Tabelinha Rondoniense

FFER abre inscrições para curso de arbitragem em parceria com a CBF e Gazin Porto Velho estreia no Brasileiro Feminino Sub-17.

FFER - Oportunidade para quem quer brilhar no futebol rondoniense. A FFER Academy abre inscrições para o Curso de Formação de Árbitros, visando profissionalizar o esporte no Estado. O curso é semipresencial, com 230 horas de duração e início em junho.

Os interessados devem ter mais de 16 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. O investimento é de R$ 380,00 e o material já está incluso. Com polos na capital e no interior, a iniciativa promete elevar o nível técnico e ético da arbitragem local. Participe.

Futebol Feminino - Rondônia alcança um novo patamar no futebol. O Gazin Porto Velho, campeão metropolitano, será o primeiro time do Estado a disputar o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. A participação marca a 22ª competição do calendário da FFER e reforça o apoio à modalidade, visando à Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil.

O torneio começa em 30 de maio com 24 clubes. A Locomotiva enfrentará desafios em turno e returno na primeira fase, buscando vaga no mata-mata. É o futebol feminino rondoniense fazendo história.