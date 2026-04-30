Motorista fica gravemente ferido após colisão entre carro e carreta na BR-364

De acordo com as primeiras informações, o veículo de passeio seguia no sentido Jaru e teria tentado realizar uma ultrapassagem, momento em que acabou colidindo lateralmente com a carreta que vinha no sentido oposto. Com o impacto, o carro foi arremessado para fora da pista, ficando com a parte frontal completamente destruída.
O condutor do automóvel ficou preso às ferragens, sendo necessário o trabalho da equipe de resgate para realizar o desencarceramento. Após os primeiros atendimentos ainda no local, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Jaru.
Segundo informações, a vítima sofreu fraturas na região do tórax, incluindo pneumotórax. Já o motorista da carreta não se feriu, havendo apenas danos materiais.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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