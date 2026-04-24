Motorista embriagado é preso após atingir motocicleta de PM na BR-364

Por hora1rondonia.com

Publicada em 24/04/2026 às 08h40

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quinta-feira (23) terminou com a prisão de um motorista por embriaguez ao volante na BR-364, nas proximidades da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Porto Velho.

Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem no local, o condutor de um veículo Volkswagen Fox seguia pela rodovia federal no sentido Jaci-Paraná/Porto Velho quando acabou colidindo violentamente na traseira de uma motocicleta pilotada por um policial militar que trafegava pela mesma via.

Com a força do impacto, o militar foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos, mobilizando equipes de socorro. Uma unidade de resgate foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ainda na rodovia, encaminhando a vítima posteriormente a uma unidade hospitalar da capital para avaliação médica. O estado de saúde do policial não foi oficialmente divulgado, mas ele apresentava lesões decorrentes da queda.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a ocorrência e realizou o controle do trânsito no trecho para evitar novos acidentes, já que o fluxo de veículos ficou parcialmente comprometido após a colisão.

Durante os procedimentos de praxe, os agentes submeteram o motorista do automóvel ao teste do etilômetro (bafômetro). O resultado apontou 0,66 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice superior ao limite permitido pela legislação brasileira e suficiente para caracterizar crime de trânsito por embriaguez ao volante.

Diante da constatação, o motorista recebeu voz de prisão ainda no local do acidente. Ele foi conduzido à Central de Polícia de Porto Velho, onde foi apresentado à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência reforça o alerta das autoridades quanto aos riscos da combinação entre álcool e direção, especialmente em rodovias federais de grande circulação como a BR-364, considerada uma das principais vias de acesso da capital rondoniense. A PRF destacou que fiscalizações continuam sendo intensificadas com o objetivo de reduzir acidentes e preservar vidas.