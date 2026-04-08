Mobiliza desponta com nominata equilibrada e aposta em disputa voto a voto em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 08/04/2026 às 11h03

A nominata do Mobiliza em Rondônia tem chamado atenção nos bastidores por um fator incomum nas eleições proporcionais: a ausência de um grande puxador de votos e a aposta em uma disputa mais equilibrada entre os candidatos.

Enquanto outras siglas estruturam suas chapas em torno de nomes com forte capital político — como ex-deputados, prefeitos ou vereadores de mandato — o Mobiliza segue um caminho diferente, montando uma nominata considerada “horizontal”, onde todos os candidatos tendem a disputar em condições mais próximas.

Análise: voto por voto pode definir resultado

Nos bastidores, a leitura é de que a estratégia do Mobiliza pode funcionar justamente por fugir do modelo tradicional.

Sem um nome dominante concentrando milhares de votos, a nominata tende a operar no chamado efeito coletivo, em que o desempenho individual de cada candidato contribui diretamente para o resultado final da chapa.

Isso significa que, diferente de outras siglas, onde alguns nomes “carregam” a nominata, no Mobiliza cada candidato precisará buscar votos de forma mais ativa — e qualquer diferença mínima pode ser decisiva.

Nomes com histórico e potencial eleitoral

Apesar da ausência de um grande puxador isolado, a nominata reúne nomes já testados nas urnas e com presença política:

Entre os nomes que compõem a nominata, estão:

Sargento Adriano Bombeiro, que em 2022 obteve 3.494 votos

Bombeiro Jeremildo, que somou 6.486 votos e possui forte apoio da categoria

Silas Borges, ex-prefeito de Nova Brasilândia, que por pequena margem não se elegeu deputado estadual em 2022

Wever Nogueira, com 3.300 votos na última eleição

Ribamar Araújo, ex-deputado estadual com histórico político consolidado

Ezequiel da Paulista, que obteve 2.291 votos

Johnny Paixão, ex-deputado, com 3.863 votos na última disputa

Um dos nomes que chama atenção na composição é o de André Coelho, presidente do sindicato dos servidores do Judiciário (Sinjur).

Nos bastidores, a avaliação é de que a candidatura pode representar um movimento de organização da categoria, que historicamente não possui representação direta na Assembleia Legislativa.

Além disso, nomes como Moisés Cavaleiro e Júnior da Versátil, que sempre obtém votação expressiva em eleições para vereador em Porto Velho, aparecem como candidaturas que podem crescer ao longo da campanha.

Veja todos os nomes da nominata

Candidatos:

Sargento Ramalho

Ribamar Araújo

André Coelho (TJ)

Júnior da Versátil

Moisés Cavaleiro

Ezequiel Paulista

Lano Matias

Dr. Farias

Geronildo

Pastor Moura

Silas Borges

Prof. Ribamar

Da Silva

Jorge Camelo

Vanilton Cruz

Jhony Paixão

Candidatas:

Paulinha

Andressa

Roseli

Eliane

Ilka

Ceciliana

Tainara

Amanda

Força está na pulverização de votos

Outro ponto observado é a presença de candidatos ligados a categorias organizadas, como servidores públicos, segurança e lideranças comunitárias.

Esse fator pode ser determinante, já que votos segmentados, somados, podem garantir competitividade mesmo sem grandes votações individuais.

Risco e oportunidade

Por outro lado, a estratégia também envolve risco: sem um puxador forte, a nominata depende diretamente do desempenho coletivo.

Se os candidatos não atingirem um volume mínimo de votos, a chapa pode ficar abaixo do necessário para eleger representantes.

Ainda assim, a avaliação nos bastidores é de que o Mobiliza pode ser uma das nominatas “imprevisíveis” desta eleição — tanto podendo surpreender positivamente quanto ficar fora da disputa por cadeiras.

Cenário em aberto

A nominata ainda pode sofrer ajustes até as convenções partidárias, conforme prevê a legislação eleitoral.

Até lá, o Mobiliza se posiciona como uma chapa diferente no tabuleiro político de Rondônia, apostando em um modelo onde, mais do que nunca, cada voto terá peso direto no resultado final.