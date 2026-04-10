Marido de Kelly Key recebe alta após sofrer AVC:

Por R7

Publicada em 10/04/2026 às 11h09

Kelly Key contou aos fãs que o marido, Mico Freitas, recebeu alta nesta quinta-feira (9) após ser internado por causa de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Em seu Instagram, a cantora, de 43 anos, e o empresário, de 44, já estão na casa que têm em Lisboa, Portugal — onde ele foi hospitalizado.

“Mico recebeu alta hoje e está bem, medicado e em recuperação. O exame que estávamos aguardando veio inconclusivo, então vamos precisar fazer um mais específico na quinta-feira. Como o quadro dele está estável, pudemos vir para casa e seguir por aqui até lá com medicação”, disse ela.

“Agora seguimos com calma, acompanhando tudo de perto, à espera desse novo resultado que pode orientar os próximos passos”, completou.

Kelly ainda contou que a médica que atendeu Mico era brasileira. “A única neurologista brasileira em Lisboa. Eu não acredito em coincidências, acredito em propósito. Um dia de cada vez, com fé.”

A cantora Kelly Key usou as redes sociais nesta terça-feira (7) para revelar que Mico sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico. O episódio aconteceu no dia anterior, de forma repentina, enquanto o casal estava em Lisboa, Portugal.

Segundo a artista, os primeiros sintomas foram percebidos ainda em casa, com alterações na fala e perda de coordenação motora. O atendimento rápido foi determinante para a evolução do quadro.