Laerte Gomes anuncia mais R$ 2,5 milhões para o Hospital de Amor e investimentos já chegam a R$ 26,5 milhões

Por Juliana Martins

Publicada em 20/04/2026 às 13h50

O deputado estadual Laerte Gomes participou, no sábado (18), do 7º Encontro de Coordenadores de Leilões do Hospital de Amor, realizado em Porto Velho, reunindo lideranças, apoiadores e representantes de diversos estados da região norte do Brasil.

O evento, considerado um dos mais importantes do calendário da entidade, contou com a presença do presidente do Hospital de Amor (HA), Henrique Prata, além de autoridades locais e parceiros engajados na causa.

Durante sua fala, Henrique Prata destacou a importância do momento como uma oportunidade de diálogo e transparência com os coordenadores e voluntários.

“Esse encontro é uma oportunidade de prestarmos contas do nosso trabalho, de estarmos próximos dos coordenadores de leilões e de todos os colaboradores que ajudam a manter o Hospital de Amor funcionando e salvando vidas”, afirmou.

Ainda durante o evento, Henrique Prata fez questão de reconhecer o apoio do deputado Laerte Gomes, a quem definiu como um “irmão do Hospital de Amor”, ressaltando seu compromisso com a causa.

“O Laerte é um ser humano incrível, um político comprometido e um verdadeiro irmão do Hospital de Amor, sempre presente e disposto a ajudar”, declarou.

Durante a programação, o parlamentar anunciou a destinação de mais R$ 2,5 milhões para a unidade do Hospital de Amor da Amazônia.

O recurso será aplicado na modernização do parque tecnológico do centro cirúrgico, além da ampliação da capacidade de diagnóstico e terapêutica da instituição.

Segundo Laerte Gomes, o investimento tem como objetivo preparar a estrutura do hospital para as cirurgias robóticas com telecirurgia, implantação essa, também viabilizadas pelo parlamentar.

“Estamos trabalhando para fortalecer cada vez mais o Hospital de Amor, garantindo estrutura adequada e tecnologia de ponta para implantar as cirurgias robóticas. O HA será o primeiro hospital a implantar esse modelo de telecirurgia robótica entre todos os estados que compõem a Amazônia Legal, e com recursos liberados por meio do nosso mandato", destacou o deputado.

Com o novo anúncio, o parlamentar já soma R$ 26,5 milhões destinados ao Hospital de Amor, consolidando uma das maiores contribuições parlamentares voltadas à saúde em Rondônia.

Desse total, R$ 24 milhões foram destinados anteriormente por meio de emenda parlamentar, sendo que R$ 10 milhões já foram pagos e estão na conta da instituição, garantindo avanços imediatos.

Ainda durante o encontro, Laerte Gomes também agradeceu ao governador de Rondônia, Cel. Marcos Rocha pelo apoio na liberação dos recursos e reforçou seu compromisso com o fortalecimento da saúde pública.

O Encontro de Coordenadores de Leilões reforça essa rede de solidariedade que sustenta a instituição, reunindo voluntários e apoiadores que contribuem diretamente para a manutenção e expansão dos serviços prestados.

Com os novos investimentos, a unidade da Amazônia avança na ampliação de sua capacidade de atendimento, reduzindo filas e oferecendo tratamentos mais modernos e eficazes.

"Essa iniciativa representa mais do que números, significa mais acesso, mais dignidade e mais chances de cura para pacientes que dependem do sistema público de saúde", concluiu Laerte Gomes.