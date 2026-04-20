Deputado Luizinho Goebel incentiva jovens a tirarem o título e participarem da vida política

Por Assessoria

Publicada em 20/04/2026 às 14h10

O deputado estadual Luizinho Goebel tem se destacado por uma atuação voltada à cidadania e à formação política de jovens em Rondônia. Recentemente, ele lançou uma campanha de conscientização que incentiva adolescentes a ingressarem na vida eleitoral, destacando a importância do voto como ferramenta de transformação social.

A iniciativa é direcionada especialmente aos jovens que vão completar 16 anos até o dia da eleição — idade mínima para a emissão do título de eleitor no Brasil. Por meio de suas redes sociais, o parlamentar reforça que participar do processo eleitoral é um passo importante para quem deseja influenciar diretamente os rumos do país, do estado e do município.

Na campanha, Luizinho Goebel destaca que o título eleitoral vai além de um simples documento. Segundo ele, trata-se de uma oportunidade concreta de exercer a cidadania e fazer com que a voz da juventude seja considerada nas decisões públicas.

A ação também tem caráter educativo, apresentando um passo a passo simplificado para a emissão do título, com o objetivo de reduzir dúvidas e incentivar o acesso dos jovens ao sistema eleitoral.

O deputado chama atenção para o prazo final de regularização e emissão do título, que se encerra no dia 6 de maio. A orientação é que os interessados não deixem para a última hora, evitando filas e possíveis dificuldades no processo.

Além disso, a campanha reforça a importância do engajamento consciente, estimulando os jovens não apenas a votar, mas também a acompanhar a política, compreender propostas e exercer um papel ativo na sociedade.

Com trajetória política consolidada em Rondônia, Luizinho Goebel tem atuado em pautas ligadas ao desenvolvimento regional, mas também vem ampliando sua presença em ações voltadas à educação cidadã e participação popular.

A campanha atual evidencia esse posicionamento, ao aproximar o debate político das novas gerações e incentivar a formação de eleitores mais conscientes e participativos.

Ao investir na conscientização dos jovens, o deputado aposta na construção de uma sociedade mais engajada, onde a participação política começa desde cedo e contribui para decisões mais representativas no futuro.