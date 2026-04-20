Feriadão e o perigo em rodar pela BR 364, TCU alerta sobre abuso na utilização de aviões da FAB, Hildon Chaves no RONDÔNIA DINÂMICA

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/04/2026 às 14h00

Feriadão – Terça-feira (21) é feriado nacional, quando se comemora a Independência do Brasil, dia de Tiradentes, o mártir da Independência. Os órgãos públicos, (municipal, estadual, federal) estão fechados devido a decreto de ponto facultativo, emendando com o feriado de terça-feira, ou seja, o período é chamado de “feriadão”, porque quem trabalhou no serviço público na sexta-feira (17), após o encerramento do expediente só retornará ao trabalho na quarta-feira (22). Desde a sexta-feira que voos, ônibus interestaduais deixaram Porto Velho lotados, inclusive horários extras para o transporte coletivo e muito movimento na perigosa e desafiadora BR 364, no trecho de 700 Km entre Porto Velho a Vilhena. Quem viajou ou está viajando via terrestre, inclusive par ao interior do Estado deve tomar cuidados redobrados, inclusive para a velocidade máxima, que é de 80 km/hora na BR 369. Inclusive 700 km do chamado “Corredor da Morte”. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está atuando diuturnamente para controlar o tráfego.

Feriadão II – A 364 é a principal rodovia federal de Rondônia e por ela, nos cerca de 700 km (Porto Velho-Vilhena) em períodos de safras de grãos (soja, milho, café), além da exportação da carne de gado há fluxo de veículos de carga (carreta, bitrem, treminhão) em torno de 2,5 mil/dia, além de veículos de passeio e motocicletas. Em todo o trecho a rodovia passa pelo meio das cidades (Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena). Além, de os usuários da BR, também estão os das cidades, o que dificulta o tráfego e aumenta o perigo de acidentes. Muita gente não sabe, mas o limite de velocidade é de 80 km/hora, basta observar as placas ao longo do trecho, não é 110 km como em outras rodovias federais, mesmo no trecho duplicado (Porto Velho-Candeias do Jamari). Quase a totalidade dos veículos descarregam no porto graneleiro do Rio Madeira, em Porto Velho e na volta vem “batendo carrocerias”, porque não tem o que levar de retorno, um problema que abordamos com constância na coluna, mas que o governo (federal, estadual, municipal) não consegue solucionar.

Mordomia – Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) constatou que a Força Aérea Brasileira (FAB) realizou 111 voos transportando somente uma pessoa (o menor avião da frota transporta 8 passageiros), no período de 2020 a 2024. Foi solicitado à Casa Civil, que apresente um plano para reformular as regras de uso das aeronaves oficiais, que são utilizadas pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. A auditoria também constatou, que 1.585 voos transportaram apenas cinco passageiros e, a taxa média de ocupação dos aviões no período, foi de 55%. Também ficou patente, que, no caso de as autoridades usassem voos comerciais a economia seria de R$ 36,1 milhões. Segundo o TCU, as aeronaves não possuem controle interno para impedir que pessoas não autorizadas utilizem o serviço. O documento encaminhado à Casa Civil, diz que “o comando da Aeronáutica não emite qualquer juízo de valor acerca da motivação do requerimento de transporte e do atendimento aos requisitos normativos”. É o fim da rosca...

Federais – Pesquisas de institutos especializados e enquetes de sites e rádios na capital e interior colocam na linha de frente políticos com histórico à frente dos demais. Nomes coimo do ex-prefeito (dois mandatos seguidos) de Ji-Paraná e ex-deputado estadual Jesualdo Pires (PP), ex-deputado federal Anselmo de Jesus (PT), ex-deputado (federal, estadual) Luiz Cláudio da Agricultura (PSD), deputado federal Lúcio Mosquini (PL), estão sempre “na boca do povo”, o que não significa, que estariam eleitos ou reeleitos, no caso de quem concorrerá à reeleição. Duas das oito vagas de deputado federal estarão liberadas, porque Sílvia Cristina, presidente regional do PP, e Fernando Máximo (PL), os dois mais bem votados (64.941 e 85.596) respectivamente em 2022, estarão disputando as duas vagas ao Senado. A busca das cadeiras na Câmara Federal, pelo que se projeta, deverá ser das mais ferrenhas.

Hildon – Hoje à tarde o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), dois mandatos seguidos, concede entrevista ao RONDÔNIA DINÂMICA, Hildon deixou o cargo com mais de 70% de aprovação, segundo dados de institutos especializados, na época, e é o entrevistado, no novo estúdio do site, pelo jornalista e editor, Vinícius Canova, da nova geração da categoria, com texto primoroso e, quase sempre, “picantes”. Na entrevista uma pergunta, que deverá constar da pauta, sobre a precária situação do saneamento básico da Capital, que já teve em governos anteriores R$ 600 milhões na Caixa, disponibilizados durante anos sem que os recursos fossem acessados. Porto Velho é uma cidade difícil de ser administrada, pois tem área territorial maior que alguns Estados e de vários Países. Tem distritos, como a Ponta do Abunã, com cerca de 400 km distantes da sede. A entrevista irá ao ar na quarta-feira (22).

Respigo

O Brasil e Rondônia perderam dois “Oscar” da maior importância na última semana no esporte e na política. Schmidt, sem dúvida o maior jogador de basquete do Brasil e do planeta, e Andrade, ex-empresário do ramo de transporte coletivo em Rondônia, ex-deputado federal que residia nos últimos anos em Brasília +++ Schmidt vencido por um câncer, após luta de anos; e Andrade em acidente de motocicleta na Capital Federal. Que Deus cuide de ambos e das suas famílias +++ Assembleia Legislativa não tem expediente hoje (20). As atividades normais serão retomadas na quarta-feira (22) +++ Os bancos funcionaram normalmente (10h às 16h), apesar de o decreto de ponto facultativo. É o mesmo caso para as casas lotéricas +++ Palmeiras e Flamengo venceram seus compromissos no domingo (2x1 e 2x0) pelo Campeonato Brasileiro. E continuam na frente da competição com o Verdão somando seis pontos a mais que o Mengão, mas é importante lembrar que o time carioca tem um jogo a menos +++ Muita gente questiona como está o processo da ferrovia Norte-Sul. Nas próximas semanas teremos (boas informações recentes sobre a situação.

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