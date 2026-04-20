Mais de 90 animais são atendidos em ação inédita no distrito de São Carlos

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 20/04/2026 às 14h37

A ação inédita de castração de cães e gatos realizada no distrito de São Carlos chegou ao fim neste último domingo (19) com saldo positivo e sensação de dever cumprido.

Casal de gatinhos levados por Isabela e Eida Castro, mãe e filha que compartilham o amor pelos pets

O primeiro atendimento foi duplo, um casal de gatinhos levados por Isabela e Eida Castro, mãe e filha que compartilham o amor pelos pets. “Mesmo no domingo nós fizemos questão de trazer os dois gatos que criamos para serem atendidos nessa ação tão necessária para a comunidade de São Carlos”.

Promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), a iniciativa conseguiu alcançar a meta estabelecida, garantindo não apenas a realização dos procedimentos cirúrgicos, mas também a vacinação e avaliação clínica dos animais atendidos.

“Nosso trabalho é constante, dedicado e feito com amor à causa. A ação em São Carlos encerrou, mas a presença da prefeitura segue ativa dentro dessas comunidades”, disse o prefeito Léo Moraes.

No total, 44 animais foram castrados

Ao longo dos dois dias de trabalho, a força-tarefa reuniu profissionais locais e voluntários vindos do estado de São Paulo, que atuaram de forma integrada com a equipe do Hospital Veterinário e da rede de apoio animal do município.

No total, 44 animais foram castrados, número que deve reduzir de forma significativa a população de animais de rua no distrito. Além disso, cerca de 50 atendimentos foram realizados entre vacinação e consultas clínicas, contemplando pets e animais em situação de abandono.

De acordo com a médica veterinária Natália Macedo, o resultado representa uma resposta efetiva a um problema antigo da comunidade, o crescimento acelerado da população de animais errantes.

“Além de reduzir esse número, a ação também contribui diretamente para a saúde pública e o bem-estar animal, evitando a proliferação descontrolada e possíveis doenças”.

Cerca de 50 atendimentos foram realizados entre vacinação e consultas clínicas

Responsável pela operação, o coordenador de Proteção Animal da Sema, André Oliveira, ressaltou o impacto imediato para os moradores.

“Esse é um tipo de trabalho que demanda vocação e dedicação, e a coordenadoria de proteção animal está presente em todas as regiões do município, levando acesso às políticas públicas animais para as comunidades mais distantes”, afirmou.

Com o sucesso consolidado em São Carlos, a equipe já segue para o distrito de Nazaré, onde dará continuidade ao projeto, ampliando o alcance da iniciativa no Baixo Madeira e reforçando o compromisso com a causa animal e com as populações ribeirinhas.

Imagens: Isadora Estolano/Netto Moura