Katy Perry se pronuncia pela primeira vez após Ruby Rose acusá-la de assédio sexual

Por R7

Publicada em 14/04/2026 às 15h52

Katy Perry, de 41 anos, se pronunciou pela primeira vez nesta segunda-feira (13) após a atriz Ruby Rose, de 40, acusá-la de assédio sexual. O caso teria acontecido há cerca de 20 anos em uma boate em Melbourne, na Austrália.

“As alegações que Ruby Rose está divulgando nas redes sociais sobre Katy Perry não são apenas categoricamente falsas, são mentiras perigosas e irresponsáveis”, disse um representante de Katy Perry em comunicado enviado ao site TMZ.

“A Sra. Rose tem um histórico bem documentado de fazer alegações públicas graves nas redes sociais contra várias pessoas, alegações que foram repetidamente negadas pelos indivíduos mencionados”, completou a nota.

Entenda o caso

A atriz Ruby Rose afirmou ter sido vítima de assédio sexual por parte da cantora Katy Perry. A acusação foi feita em uma série de publicações nas redes sociais nesta segunda (13), nas quais a artista detalha um episódio que, segundo ela, aconteceu há cerca de 20 anos em uma boate em Melbourne, na Austrália.