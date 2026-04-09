Jojo Todynho nega cabelo natural e apela para alongamento:
Por FABÍOLA REIPERT/R7
Publicada em 09/04/2026 às 15h35
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Jojo Todynho está incomodadíssima com seu cabelo natural. A cantora disse que não gosta dele como está e vai fazer de tudo para mudar, usando perucas e fazendo alongamento capilar. 

 Sem papas na língua, Jojo também rebateu comentários negativos que vem recebendo. A artista destacou que lidar com o cabelo exige cuidados constantes e que cada pessoa tem o direito de escolher o que a faz se sentir bem. 

 Vale lembrar que, recentemente, a artista apareceu fazendo escova em seu cabelo e falou que era para honrar suas raízes indígenas. Mas, pelo que parece, é só um incômodo com suas raízes naturais.

Entretenimento "INCOMODADÍSSIMA"
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