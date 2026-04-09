Jojo Todynho nega cabelo natural e apela para alongamento:

Por FABÍOLA REIPERT/R7

Publicada em 09/04/2026 às 15h35

Jojo Todynho está incomodadíssima com seu cabelo natural. A cantora disse que não gosta dele como está e vai fazer de tudo para mudar, usando perucas e fazendo alongamento capilar.

Sem papas na língua, Jojo também rebateu comentários negativos que vem recebendo. A artista destacou que lidar com o cabelo exige cuidados constantes e que cada pessoa tem o direito de escolher o que a faz se sentir bem.

Vale lembrar que, recentemente, a artista apareceu fazendo escova em seu cabelo e falou que era para honrar suas raízes indígenas. Mas, pelo que parece, é só um incômodo com suas raízes naturais.