Inclusão e conscientização marcam ações do Abril Azul em escolas da rede estadual em Rondônia

Por Isabelly Bulhosa

Publicada em 14/04/2026 às 16h20

Durante o mês de abril, escolas da rede estadual de ensino promovem uma série de atividades voltadas à inclusão e à conscientização, em alusão ao Abril Azul e ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril

Durante o mês de abril, escolas da rede estadual de ensino promovem uma série de atividades voltadas à inclusão e à conscientização, em alusão ao Abril Azul e ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. As ações, que fazem parte do Dia “D” da Educação Especial Inclusiva e, que busca fortalecer o respeito às diferenças no ambiente escolar são promovidas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Gerência de Educação Especial.

O Dia “D” da Educação Especial Inclusiva foi instituído em 2024, com o objetivo de mobilizar a comunidade escolar para o desenvolvimento de ações voltadas para o acesso à informação sobre as necessidades educacionais dos estudantes da educação especial, além de estimular reflexões sobre o direito à educação e sua aplicação no cotidiano escolar.

As ações programadas incluem rodas de conversa, dinâmicas e apresentações culturais, promovendo o engajamento de estudantes, professores e famílias. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre as necessidades educacionais específicas e incentivar uma cultura de empatia, respeito e inclusão.

Na Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Simon Bolívar, em Guajará-Mirim, as atividades ocorrem ao longo de todo o mês, com destaque para momentos formativos com professores abordando estratégias pedagógicas e práticas inclusivas em sala de aula. Além disso, são realizadas ações de sensibilização com os estudantes, incluindo debates, distribuição de materiais informativos e apresentações, como uma performance em Língua Brasileira de Sinais (Libras), preparada por alunos, reforçando a importância da comunicação inclusiva.

O secretário de Estado da Educação, Massud Badra ressaltou que a escola é um espaço de acolhimento e transformação. ‘’As ações desenvolvidas ao longo do mês de abril fortalecem o diálogo, combatem o preconceito e ampliam o conhecimento da comunidade escolar sobre as necessidades dos estudantes da educação especial”.

A gerente de Educação Especial, Laíze Magalhães enfatizou que o Dia “D” é um momento importante de mobilização e reflexão dentro das escolas, visando sensibilizar a comunidade escolar, fortalecer práticas inclusivas e garantir que os direitos dos estudantes, público-alvo da educação especial, sejam efetivamente respeitados no cotidiano escolar.