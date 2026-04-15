Homem quebra moto da ex em ataque de fúria em plena via pública

Por rondoniatual.com

Publicada em 15/04/2026 às 08h50

Um episódio de destruição e descontrole chamou a atenção de quem passava pelo CEDEL, em Ji-Paraná, na noite desta terça-feira (14). Um homem foi flagrado quebrando a motoneta da ex-companheira em plena via pública, em um verdadeiro ataque de fúria.

Testemunhas que circulavam pelo local registraram a cena com celulares. Nas imagens, que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, é possível ver o momento em que o agressor derruba o veículo e passa a danificá-lo, causando diversos prejuízos.

De acordo com informações levantadas, a vítima percebeu a ação após ouvir barulhos e, ao se aproximar, flagrou o ex-companheiro destruindo sua motoneta, uma Honda Biz. Ao notar que estava sendo filmado, o homem fugiu do local antes da chegada da polícia.

O caso teria ocorrido após o fim do relacionamento entre os envolvidos. Ainda conforme apurado, há histórico de comportamento agressivo e possessivo por parte do suspeito.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências na tentativa de localizar o autor, mas até o momento ele não foi encontrado. A ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.