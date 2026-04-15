Homem é preso dentro de farmácia com mais de R$ 1 mil em dinheiro após arrombamento

Por Rondonianews.com

Publicada em 15/04/2026 às 09h00

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (14) após ser flagrado dentro de uma farmácia com sinais de arrombamento. A ocorrência foi registrada por volta das 00h02 em um estabelecimento localizado na Avenida 25 de Agosto.

De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para averiguar um possível furto em andamento na farmácia , ao chegar ao local, os policiais constataram que a porta de acesso havia sido violada e diversos objetos estavam espalhados pelo interior do estabelecimento, indicando a ação criminosa.

Diante da suspeita de que o autor ainda estivesse no local, a equipe entrou no imóvel e iniciou buscas. Durante a varredura, os policiais localizaram o banheiro trancado. Após ordens para que o ocupante abrisse a porta, houve resistência inicial, mas o suspeito acabou saindo.

Segundo a polícia, o homem ainda tentou resistir à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo. Ele foi imobilizado e algemado conforme os procedimentos operacionais.

Durante a revista pessoal, foram encontrados com o suspeito R$ 1.070,00 em dinheiro, valor que seria proveniente do caixa da farmácia, além de um aparelho celular também subtraído do local.

Outras equipes da Polícia Militar prestaram apoio na ocorrência, garantindo a segurança do estabelecimento e auxiliando na condução do suspeito.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde ficou à disposição da autoridade policial para as medidas cabíveis.