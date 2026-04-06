Hildon corre por apoios; Netto sonha com votos da esquerda em massa; e o triste fim da carreira vitoriosa de Confúcio

Por Sérgio Pires

Publicada em 06/04/2026 às 08h44

RONALDO CAIADO PODE SURGIR COMO UMA SURPRESA E SER A TERCEIRA VIA ENTRE O LULISMO E O BOLSONARISMO?

Há algo de novo na política nacional, num contexto em que o país está rachado ao meio entre lulistas e bolsonaristas; entre os extremos do socialismo, do esquerdismo, do comunismo latente e contra os conservadores e direitistas; entre a extrema esquerda e a extrema direita? Parece que o brasileiro não tem opção. Ou escolhe a tragédia da continuidade do petismo, sua incompetência e a sucessão de roubalheira, escândalos e corrupção extrema ou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda domina o coração de pelo menos metade dos eleitores brasileiros.

É neste contexto que, ao menos parece, estaria surgindo uma terceira via, embora ainda sem se ter certeza se será viável. Por que se não o for, não conta. Aventureiros, mesmos de partidos nanicos, não importa a ideologia, não têm condição alguma de tocar a cabeça do eleitor já decidido, para tentar chegar ao poder.

É melhor dos melhores? Não é. Mas é uma clara opção lógica. Ronaldo Caiado é conservador. Urra contra a bandidagem e “limpou” seu Estado, Goiás, das facções. Não é santo, mas está longe de ser do extremismo que, eventualmente, dá tons de irracional.

Claro que, neste momento, Lula tem metade do Brasil no seu lado e Flávio Bolsonaro o tem na outra metade. Mas só agora Caiado entrou no jogo. Começou fazendo duríssimas críticas aos governos do PT (como sempre o fez) e também, claro que com todos os cuidados, para não se tornar inimigo dos bolsonaristas, ao jovem candidato Flávio Bolsonaro.

No caso de Flávio, o experiente Caiado foi devagar. Pediu apenas que o eleitorado avalie seu longo currículo, sua experiência como político, como governante, como realizador e compare com a inexperiência do candidato do PL. Sutil e ao mesmo profundo. Crítico, mas pisando em ovos. Conquistar os bolsonaristas é decisivo para Caiado, que sonha ser a solução para recolocar o Brasil no contexto das nações respeitadas, sérias e sem os danos que o petismo tem causado ao país.

É muito cedo para se avaliar se Caiado tem chances reais de ir para o segundo turno contra Lula ou contra o próprio filho de Bolsonaro. Em ambos os casos, alguns deste eleitores mudariam seu voto? Pensando friamente, Caiado pode ser beneficiado por outro detalhe: a partir de agora, os mísseis petistas, que nada respeitam e nada temem, até porque têm o aval da Suprema Corte, não importa o que façam, serão direcionados, praticamente, todos, na tentativa de destruir a candidatura de Flávio. É por aí, também, que Caiado pode ser beneficiado, lá na frente.

A verdade é que a eleição, que tende ainda a ser uma espécie de plebiscito ou apenas um referendo com sim ou não em relação ao lulismo e o bolsonarismo, pode ter sim uma nova opção. Até para o eleitor de centro, que não quer mais a divisão ao meio do país. Vai depender muito do próprio Caiado ter competência para mostrar todo seu currículo, suas realizações e fazer o eleitor mudar de ideia. É muito difícil, mas não impossível!

A campanha quente ainda nem começou!

MARCOS ROCHA FICA, SÉRGIO GONÇALVES NÃO ASSUME O GOVERNO E OS FAMILIARES DO GOVERNO FORA DA ELEIÇÃO

Não deu outra! O prazo definitivo passou e o governador Marcos Rocha permaneceu no seu cargo. Ficará até o último dia do seu segundo mandato, fechando oito anos de um governo diferente, com grandes avanços para o Estado, com muitos desafios superados, mas, óbvio, sem todas as metas atingidas.

Rocha é um dos poucos líderes políticos do seu Estado, que ficará fora da disputa eleitoral de outubro. De certa forma, é uma injustiça, porque ele aparecia muito bem em todas as pesquisas para o Senado. Seu primeiro mandato foi positivo e a reeleição, embora conquistada com dificuldades, foi justa. Agora, quando seria avaliado pela população depois de quase dois mandatos, o Governador decidiu ficar de fora da disputa.

Tudo começou com a viagem a Israel, quando os ataques com mísseis contra o país do povo israelita colocaram o Governador em perigo, inclusive tendo que se esconder em abrigos. (Mal) aconselhado por amigos e correligionários, o vice-governador recorreu à Justiça para assumir o comando do Estado, alegando a situação de risco de Rocha.

A partir daí, o relacionamento entre Governador e seu Vice degringolou, ao ponto de um rompimento irreversível. Não fosse isso, Rocha seria candidato ao Senado, Sérgio Gonçalves assumiria o poder e concorreria reeleição; a esposa de Rocha, a secretária Luana Rocha concorreria à Câmara Federal e o irmão do Governador teria grande chance de chegar à Assembleia Legislativa.

O destino da política mudou tudo. Marcos Rocha fica no poder; Sérgio Gonçalves fora dele e os familiares do Governador, com grandes chances de um futuro político promissor, estão fora da disputa de outubro. A vida real é dura e cheia de surpresas. Uma pena!

VITAL, LUIZ CLÁUDIO, LAURO FERNANDES, CARLOS MAGNO: EXONERAÇÕES PARA A ELEIÇÃO SE CONFIRMARAM

Enquanto isso, o Diário Oficial do Estado da quinta à noite, publicou as exonerações de alguns assessores diretos do Governador, que vão concorrer às eleições. Do primeiro escalão, deixaram seus cargos o secretário der segurança, coronel Felipe Vital e o dr. Lauro Fernandes, que comandava a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desde a exoneração do vice-governador Sérgio Gonçalves. Vital disputará uma cadeira à Assembleia Legislativa e Fernandes pode compor a nominata estadual ou ainda concorrer a deputado federal.

Outro nome forte que entra na disputa pelas cadeiras federais é o ex-deputado Luiz Cláudio da Agricultura, que comandava a Emater. Outros secretários sobre os quais se cogitava entrarem na corrida eleitoral, como o chefe da Casa Civil, Elias Rezende, ficam onde estão. Já o adjunto de Elias, o ex-deputado federal Carlos Magno também foi exonerado, para poder concorrer. Ele quer uma vaga na Assembleia Legislativa.

Outros membros importantes do governo, que deixaram seus cargos há mais tempo, também estarão com seus nomes e fotos nas urnas, em outubro. O ex-secretário de Finanças, Luís Fernando Pereira, é o candidato do PSD ao Senado. O ex-comandante da Polícia Militar, que deixou o posto com grande aprovação, o coronel Régis Braguin, deve concorrer à Câmara Federal.

Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Ao menos para concorrer às eleições de outubro.

MARCOS ROGÉRIO PARECE OUTRO: MODESTO, SEM ARROGÂNCIA, AGRADECIDO, ELE ESTÁ PERTO DE FECHAR ACORDO COM LÉO MORAES

Marcos Rogério é outro! Não parece em nada com aquele que disputou a última eleição ao Senado: está humilde, reconhecendo os erros do passado, agradecendo a todos os apoios, se desculpando, explicando, procurando dialogar com todos e com modéstia. É o que sempre se diz: uma derrota pode ensinar muito mais que uma vitória. Ainda mais uma derrota como a de 2022, quando ele perdeu a eleição para Marcos Rocha por alguns poucos milhares de votos, exatos 43.092 votos.

Percorrendo a mídia, como o nome que aparece em primeiro lugar nas pesquisas ao Governo neste ano, Marcos Rogério tem sido ponderado, modesto e até surpreende pela forma simples com que fala e analisa o quadro político estadual, inclusive (surpreendam-se!) reconhecendo aspectos positivos do atual Governo, do qual tem sido um duro crítico.

Depois de conseguir o apoio de pelo menos sete prefeitos do Cone Sul, a partir do apoio vindo da iniciativa do prefeito de Vilhena, Delegado Flori, Marcos Rogério está muito perto de fechar uma parceria vital, com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes. Só depende agora da decisão do próprio Rogério. Caso ele aceite a indicação do nome do deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo, como seu vice, escolhido pelo Podemos, partido de Léo, o acordo estaria referendado.

É outro Marcos Rogério! Mais maduro, mais firme, menos prepotente. E tem, agora, mais uma chance real de chegar ao Palácio Rio Madeira, em outubro!

FÚRIA COMEÇA CAMINHADA AO GOVERNO COM MUITO PARA MOSTRAR, EMBORA CORRA RISCO COM SEU SUCESSOR

Alguém que ouse subestimar o potencial de Adailton Fúria, estará fadado a dar com seus burros n´água! Esperto, bom de discurso, agradável para conversar e, mais que tudo, muito para mostrar como um dos melhores prefeitos da recente história de Rondônia, ele renunciou ao seu segundo mandato em Cacoal para disputar o Palácio Rio Madeira/CPA.

Fúria pegou uma Prefeitura com sérios problemas, sem recursos, com graves deficiências, dívidas e uma pobre infraestrutura. Menos de seis anos depois, entrega Cacoal com a cidade com melhor qualidade de vida em Rondônia e uma das cidades melhor avaliadas da Região Norte. Além disso, os avanços na estrutura de saúde são inigualáveis e, por tudo isso, se compreende a popularidade acima de 80 por cento com que sai do seu segundo mandato.

O agora forte candidato ao Governo, que também surge nas pesquisas com chances reais, tem mais uma vantagem: é o nome preferido do grupo palaciano. É o nome com aval do governador Marcos Rocha e, obviamente, de toda a grandeza estrutural do Governo, para sucedê-lo. Claro que os grupos de oposição vão ficar de olho. Inclusive já há preparativos para denunciar eventuais uso da máquina pública a favor de Fúria, mas a verdade é que o jovem Prefeito vem com tudo para a disputa estadual.

A maior preocupação de Adailton Fúria, neste momento, é conseguir controlar a língua e o descontrole do seu sucessor, Tony Pablo, que, nos últimos tempos, tem se tornado um “muy amigo!”, criando problemas para seu parceiro de governo. O resto Fúria dá conta...

HILDON CORRE POR APOIOS EM TODO O ESTADO E NETTO SONHA COM O VOTO EM MASSA DA ESQUERDA RONDONIENSE

No quarteto pronto para ocupar o Palácio Rio Madeira/CPA e sentar na cadeira que hoje é de Marcos Rocha, o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, renunciou, nesta semana, à presidência da Associação dos Prefeitos de Rondônia, a Arom, para cumprir orientação legal da legislação eleitoral e deixá-lo livre para entrar com tudo na campanha que já se iniciou, embora a hipocrisia de se falar apenas em pré-campanha.

Hildon lidera a única chapa já fechada, com o deputado estadual Cirone Deiró de vice, ele que é da cidade de Cacoal, onde o agora ex-prefeito Adailton Fúria será adversário da dupla, na disputa de outubro. Os dois estão percorrendo o Estado, em busca de apoio. A dificuldade de Hildon já é conhecida: com dois mandatos de sucesso no comando da Prefeitura de Porto Velho, é no interior que ele encontra sua maior dificuldade.

Os dois políticos, ambos com grande respeito em suas respectivas regiões, têm desafios semelhantes: Hildon se tornar reconhecido em todas as cidades rondonienses e Deiró conquistar, na Capital e em outras regiões, o respeito que conquistou entre o eleitorado de Cacoal e cidades próximas.

Já o petista Expedito Netto também anda por Rondônia, buscando apoios dos partidos de esquerda. Sua campanha vai se basear, como primeira meta, chegar ao segundo turno. E seu projeto se torna viável, caso todo o esquerdismo rondoniense concentre nele – e apenas nele – seus votos.

Por enquanto, nenhum outro nome está oficializado na corrida em direção ao Palácio do Governo. A campanha já começou, embora vá esquentar mesmo em junho e ferver a partir de julho e agosto.

CONFÚCIO MOURA NÃO VAI À REELEIÇÃO E PODE TER UM TRISTE FIM EM SUA RICA E VENCEDORA CARREIRA POLÍTICA

O senador Confúcio Moura, um dos nomes mais importantes da política rondoniense nas últimas duas décadas, tem sofrido uma sucessão de derrotas políticas e, infelizmente, corre o risco de se despedir das urnas e da vida pública com a pior das avaliações e não a melhor, que mereceu durante décadas.

Um dos decanos da política rondoniense, atrás apenas de Amir Lando, o médico e senador parece perdido, desde que começou a confrontar seu eleitorado fiel até agora, o rondoniense, aquele que lhe deu vários mandatos no Congresso e outros dois no comando do Governo de Rondônia.

Ao abraçar os projetos da esquerda e se tornar uma espécie de vilão para milhares de famílias, ao criar áreas de proteção ambiental numa Rondônia que precisa de tudo, menos deste discurso que atenda as ONGs internacionais e os interesses que elas representam; ao se aliar ao governo do presidente Lula, que tem a antipatia, para não dizer a ojeriza do eleitorado da sua terra, Confúcio deu sinais que estaria pedindo o divórcio.

Na verdade, o rompimento começou bem antes, quando, ao contrário do que pediam seus eleitores, Confúcio Moura se postou como opositor ao governo de Jair Bolsonaro. Dali em diante, o relacionamento só piorou, culminando com cenas dantescas do senador, antes figura das mais populares, tendo que sair correndo de eventos no Estado, onde já foi uma das maiores lideranças.

Mesmo enchendo os cofres das Prefeituras de dinheiro federal, graças ao seu ótimo relacionamento com o Planalto, a tendência é que Confúcio encerre seu mandato no Senado; não concorra à reeleição; perca o controle do MDB (até por uma espécie de intervenção branca do Diretório Nacional) e termine de forma lastimável sua até há pouco rica e vencedora vida pública.

Um triste final de carreira para um político que tanto fez por Rondônia!

MAIS SURPRESAS DA POLÍTICA: NAZIF NO REPUBLICANOS E VINICIUS MIGUEL CARTA NA MANGA DO PREFEITO LÉO MORAES

A política não cansa de causar surpresas. Aqui em Rondônia, mais duas delas ocorreram nesta semana. A primeira: o ex-prefeito Mauro Nazif, que construiu toda a sua carreira em partidos de esquerda, se filiou ao Republicanos, de centro-direita. A segunda: aconteceu na Prefeitura de Porto Velho, quando o prefeito Léo Moraes exonerou seu secretário de Meio Ambiente, Vinicius Miguel, que agora pode ser candidato à Câmara Federal ou, ainda, pode ser o nome na manga do Prefeito para uma candidatura ao Governo do Estado.

Nazif foi recebido com festa no Republicanos, anunciado pela ex-deputada e candidata ao Senado Mariana Carvalho, ao lado do seu pai, o presidente regional do partido, Aparício Carvalho e com todo o apoio de uma das principais lideranças, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano. Nazif foi vereador, deputado estadual, deputado federal e prefeito de Porto Velho entre 2013 e 2016. Na sua administração, enfrentou a maior enchente da história recente da cidade. Acabou ficando com apenas um mandato. Agora, retoma sua carreira política no Republicanos, onde deve compor a nominata para a Câmara Federal.

Já Vinicius Miguel, advogado professor universitário e político bom de voto, se destacou quando disputou o Governo do Estado, com uma performance inesquecível nos debates. É o presidente regional do PSB e apoiou o prefeito Léo Moraes em sua eleição. Foi, até a exoneração a pedido, um competente secretário municipal de Meio Ambiente, com várias realizações. Agora, é um ás na manga do seu companheiro político Léo Moraes. O que ambos estão preparando para a eleição de outubro? Em breve saberemos.

PONTE DE FERRO SOBRE O CANAL BATE-ESTACA ESTÁ QUASE PRONTA E VAI RESOLVER DE VEZ O PROBLEMA NAQUELA ÁREA

Falta muito pouco. A nova ponte, agora definitiva, sobre o canal do Bate-Estaca, na Estrada do Santo Antônio, está quase concluída. Dias atrás, o prefeito Léo Moraes esteve acompanhando a obra de perto, para checar como a obra está andando. Registrou, em vídeo, que a ponte, agora definitiva, terá duas pistas e ainda laterais para passagem de pedestres. O canal foi alargado, para dar mais vazão às águas e em breve o problema estará resolvido.

No vídeo, Léo lembra que anteriormente eram feitas obras paliativas no local e o risco de rompimento parecia sempre iminente. Com a nova ponte, contudo, o problema estará contornado por longo tempo. Ferro, madeira, espaço da passarela e toda a preocupação para a realização de uma obra de qualidade fazem parte das exigências feitas pelo Prefeito à sua equipe.

Moradores das proximidades e usuários, ao notarem a presença do Prefeito, foram até o local, agradecer pelo trabalho que está sendo feito. Em pouco mais de um mês, a nova ponte chega à sua fase final e deve ser aberta ao tráfego dentro de pouco tempo.

Para Moraes, a forma como o conserto no Canal Bate-Estaca era feito, não resolvia o problema. Fazer operações provisórias, colocado asfalto apenas, apenas amenizava o problema. “Agora, com esta nova ponte, vamos resolver definitivamente”, garante. Em breve, a Prefeitura anuncia a partir de que data a ponte estará aberta ao tráfego e aos pedestres.

PERGUNTINHA

Você também achou ridículo e vergonhoso ou apenas um pequeno erro, daqueles insignificantes, a informação do site oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, ao afirmar que nossos caças supersônicos F39E, superaram a velocidade da luz, que é exatamente 299.792 metros por segundo, o que nos levaria ao Planeta Marte em apenas três minutos?