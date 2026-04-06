Fernando Vilas confirma filiação ao PSD e mantém pré-candidatura a deputado federal por Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/04/2026 às 14h11

O empresário Fernando Vilas anunciou publicamente sua filiação ao PSD e confirmou que é pré-candidato a deputado federal por Rondônia. A declaração foi feita por meio de suas redes sociais, onde ele também esclareceu os motivos da mudança de partido e reafirmou sua linha política.

Segundo Vilas, a decisão foi tomada após a retirada de seu nome da pré-candidatura dentro do partido anterior, mesmo havendo um compromisso inicial. Diante do cenário, ele optou por seguir no processo eleitoral em respeito ao grupo político e aos apoiadores que o acompanham.

Na publicação, o empresário destacou que a mudança de sigla não representa alteração de seus princípios. “Não mudei. Eu sigo com os mesmos valores, os mesmos princípios e a mesma defesa da direita”, afirmou.

Fernando Vilas também justificou a escolha pelo PSD, classificando a legenda como um partido de centro-direita que oferece espaço para atuação política com foco em resultados. Ele citou ainda o cenário nacional da sigla, que tem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como pré-candidato à Presidência da República.

Ao final, o pré-candidato reforçou que pretende representar Rondônia em Brasília, mantendo coerência com suas convicções. “Meu partido pode ter mudado, meus valores, jamais”, concluiu.