Ezequiel Neiva assegura R$ 690 mil para construção de novo barracão da Aamirom, em Rolim de Moura

Por Alexandre Almeida

Publicada em 30/04/2026 às 08h20

Ezequiel Neiva articulou a disponibilização do recurso para a construção do barracão (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

A Associação dos Amigos de Rolim de Moura (Aamirom) celebrou uma conquista com a liberação do recurso de R$ 690 mil, proveniente de emenda de bancada viabilizada por meio da atuação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL). O valor já foi pago e será destinado à construção de um barracão, estrutura fundamental para fortalecer as ações solidárias desenvolvidas pela entidade.



O investimento atende à solicitação do colaborador Edimar Dias, que tem acompanhado de perto as necessidades da associação. Com o recurso garantido, a obra do barracão avança como prioridade, proporcionando melhores condições para a realização dos tradicionais leilões do Direito de Viver, que arrecadam fundos em apoio ao Hospital de Amor.



De acordo com Ezequiel Neiva, a liberação do recurso representa um compromisso com iniciativas que impactam diretamente a vida da população. “Estamos falando de um investimento que fortalece uma entidade séria, que trabalha em prol da saúde e da solidariedade. A construção desse barracão vai ampliar a capacidade de atuação da Aamirom e contribuir com um trabalho que salva vidas”, destacou.



A novidade da liberação efetiva do recurso marca uma nova fase para a entidade, que agora pode avançar com mais segurança na execução do projeto. A estrutura será um importante suporte para a organização dos eventos e ações beneficentes, garantindo mais eficiência e melhores resultados.



“Reconhecida pelo trabalho contínuo em apoio ao Hospital de Amor, a Aamirom desempenha um papel essencial na mobilização da sociedade de Rolim de Moura e região. Com o barracão, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance das ações, beneficiando diretamente pacientes que dependem do atendimento oncológico em Rondônia”, frisou Ezequiel Neiva.



Com o recurso já disponível, a expectativa é que as obras tenham início em breve para consolidar um avanço para a entidade, reforçando o compromisso com a saúde e o bem-estar da população.



Foto: Nilson Nascimento