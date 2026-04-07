Ex-prefeito de Buritis, Rony Irmãozinho, oficializa permanência no Avante após dupla filiação

Por Assessoria

Publicada em 07/04/2026 às 10h40

O ex-prefeito de Buritis (RO), Ronaldi Rodrigues de Oliveira, conhecido como Rony Irmãozinho, definiu oficialmente seu destino partidário após um episódio de dupla filiação.

O líder político havia se filiado simultaneamente ao partido Avante e ao Podemos, situação que exigia uma definição para viabilizar sua participação nas eleições de 2026, quando pretende disputar uma vaga para deputado estadual.

Diante disso, Rony formalizou uma declaração com firma reconhecida em cartório, estabelecendo que, em caso de dupla filiação, deve prevalecer sua vinculação ao partido Avante. O documento foi assinado no dia 07, na cidade de Buritis, e protocolado no mesmo dia no cartório do TRE local.

A decisão, segundo aliados, foi estratégica. Rony acredita no fortalecimento do Avante em Rondônia e aposta que a sigla terá desempenho expressivo nas próximas eleições, com a possibilidade de eleger até quatro deputados estaduais.

Com a definição, o ex-prefeito encerra qualquer questionamento jurídico sobre sua filiação partidária e passa a focar na articulação política e construção de sua pré-candidatura para 2026.