Esposa e filha de Renato Aragão surpreendem fãs ao demonstrarem simpatia

Por FABÍOLA REIPERT/R7

Publicada em 09/04/2026 às 15h21

Quem cruzou com a esposa e a filha de Renato Aragão recentemente percebeu uma mudança que não passou despercebida. Conhecida por ser mais discreta, a companheira do humorista apareceu sorridente, posou para fotos e ainda interagiu com fãs, algo que não era tão comum em aparições anteriores.

O momento que mais deu o que falar foi quando as duas abriram o vidro do carro para conversar com admiradores, em um gesto espontâneo que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

A nova postura mais acessível gerou surpresa e virou assunto entre internautas, que destacaram a mudança de comportamento.