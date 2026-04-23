Emenda do deputado Pedro Fernandes garante implantação de playground para as crianças do bairro Jequitibá, em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 23/04/2026 às 08h00

Um novo espaço de lazer tem transformado a rotina das famílias do bairro Jequitibá, em Rolim de Moura. O parquinho infantil, adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), tem proporcionado mais qualidade de vida, convivência e momentos de alegria para as crianças da comunidade.



O deputado Pedro Fernandes visitou o Bairro Jequitibá e esteve no parquinho, onde enfatizou que iniciativas como essa vão além da infraestrutura. “Investir em espaços como esse é investir no futuro das nossas crianças. Ver esse parquinho cheio, com alegria e convivência, mostra que estamos no caminho certo, levando qualidade de vida para as famílias e fortalecendo a comunidade”, destacou.



A presidente da associação dos moradores do Bairro Jequitibá, Daiany Kluska, destacou a importância da conquista para a comunidade. “Foi muito desejado esse parquinho, e veio melhor do que o esperado. Aos fins de semana, juntam aqui mais de 200 crianças brincando e se socializando”, afirmou.



O morador Silas Rocha também ressaltou o impacto do novo espaço. “Não tinha lugar para nossas crianças brincarem. É muita alegria ver esse parquinho, a gente até se emociona porque é muito gratificante”, disse.



O parquinho já se tornou ponto de encontro para as famílias, promovendo integração social e garantindo um ambiente seguro e adequado para o lazer infantil. A ação reforça o compromisso do mandato do deputado Pedro Fernandes com o bem-estar da população e o desenvolvimento das comunidades.