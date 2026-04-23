Coronel Vital: Rondônia supera média nacional e registra 58,4% de aprovação em segurança pública

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/04/2026 às 08h36

PORTO VELHO, RO - Rondônia figura entre os estados com avaliação majoritariamente positiva na área de segurança pública, segundo levantamento nacional do Instituto Veritá. O estudo indica que 58,4% dos entrevistados no estado aprovam a atuação do setor, percentual superior à média nacional, que foi de 47,7%. No mesmo recorte, a desaprovação em Rondônia ficou em 41,6%, enquanto, no país, atingiu 52,3%.

Os dados fazem parte da pesquisa “Força de Segurança na Percepção dos Brasileiros”, que reuniu avaliações sobre o desempenho das forças de segurança em todas as unidades da federação. Os resultados foram consolidados em um panorama nacional, permitindo a comparação entre os estados com base nos índices de aprovação e rejeição.

A coleta de dados ocorreu entre 13 de março e 4 de abril de 2026, período em que a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia ainda estava sob a gestão de Felipe Bernardo Vital, conhecido como Coronel Vital. Ele permaneceu à frente da pasta desde outubro de 2022 até o início de abril, quando deixou o cargo para atender à legislação eleitoral e disputar as eleições de 2026.

De acordo com o material divulgado, o levantamento teve abrangência nacional e foi estruturado em 27 projetos, um em cada unidade federativa. As amostras variaram de 1.030 a 3.025 entrevistados por estado, totalizando 40.500 entrevistas em todo o Brasil. A pesquisa abordou temas relacionados à gestão pública e à percepção dos eleitores, incluindo a avaliação da segurança pública.

No cenário apresentado, Rondônia foi incluída entre os estados com maioria de avaliação positiva no indicador analisado. A divulgação dos resultados ocorreu após a saída de Coronel Vital da chefia da Sesdec, embora os dados reflitam o período em que ele ainda ocupava o cargo.

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