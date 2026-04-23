Dupla é presa após furtar moto e usar veículo em tentativa de assalto

Por Rondonianews.com

Publicada em 23/04/2026 às 08h40

De acordo com informações da ocorrência, a guarnição foi acionada após tomar conhecimento do furto de uma motocicleta Honda/NXR150 Bros. Ainda segundo relatos, o veículo teria sido utilizado pelos criminosos em uma tentativa de roubo logo após o crime.

A vítima da tentativa de assalto procurou o quartel da PM e informou que havia sofrido uma tentativa de roubo. Com base nas informações, os policiais iniciaram diligências e, durante patrulhamento, localizaram a motocicleta em um imóvel situado na Rua Rondônia, esquina com a Avenida Salvador, área conhecida popularmente como “Fumódromo” e “Boca do Gaúcho”.

No local, os militares abordaram um suspeito identificado como Wesley. Durante buscas no imóvel, um segundo indivíduo, identificado como Alex Sandro, foi encontrado escondido em um dos cômodos da residência. Para garantir a segurança da equipe e evitar fuga, foi necessário o uso de algemas.

Em depoimento inicial, Wesley apontou Alex Sandro como autor dos crimes. Já a vítima da tentativa de roubo relatou que foi seguida por dois indivíduos em uma motocicleta vermelha. Um deles, vestindo blusa azul — característica que coincide com a roupa de Alex Sandro — teria feito menção de estar armado. A ação não foi consumada porque a vítima conseguiu entrar rapidamente em seu local de trabalho.

Durante revista pessoal em Wesley, os policiais encontraram um cartão bancário do Banco do Brasil em nome de Maria R. C. Dutka, mãe da vítima do furto da motocicleta. O objeto reforça a ligação dos suspeitos com o crime anterior. Ainda segundo a ocorrência, o cartão teria sido utilizado em diversos estabelecimentos comerciais da cidade.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a motocicleta recuperada, dois capacetes furtados e o cartão bancário. Eles devem responder, em tese, pelos crimes de furto qualificado e tentativa de roubo.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar todos os detalhes do caso.