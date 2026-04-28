Emenda de R$ 100 mil é destinada por Jean Mendonça para compra de cadeiras em escolas de Alto Alegre dos Parecis

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/04/2026 às 13h40

A rede municipal de ensino de Alto Alegre dos Parecis deverá receber novos conjuntos de cadeiras após a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil. O recurso foi indicado pelo deputado estadual Jean Mendonça, com o objetivo de atender demandas estruturais das unidades escolares do município.

A iniciativa teve origem em um pedido apresentado pelo vereador Fatal da Saúde, que solicitou apoio para melhorias nas condições físicas das escolas. A partir dessa demanda, foi viabilizada a indicação da verba, direcionada especificamente para a aquisição de mobiliário escolar.

De acordo com o parlamentar, a destinação busca contribuir para a melhoria do ambiente educacional, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Ele destacou que a qualidade da estrutura disponível nas escolas influencia diretamente no processo de aprendizagem.

A medida integra um conjunto de ações voltadas ao município de Alto Alegre dos Parecis, com foco em atender necessidades apontadas por representantes locais e fortalecer a rede pública de ensino.