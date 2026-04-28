Semagri promove aula de campo para alunos da Escola Jandinei Cella

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 14h25

Na manhã desta terça-feira, 28, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri) realizou uma aula de campo voltada a estudantes do 5º ano da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Jandinei Cella. A atividade ocorreu na vitrine tecnológica da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater-RO), instalada no espaço da Rondônia Rural Show, no Parque Vandeci Rack.

Durante a visita, os alunos participaram de demonstrações práticas de manejo de culturas agrícolas cultivadas no local para fins de exposição. A proposta é aproximar o conteúdo teórico trabalhado em sala de aula da vivência prática no campo, despertando o interesse dos estudantes pelo meio rural e pela produção agrícola.

A iniciativa faz parte de uma parceria firmada entre a Semagri e a Emater-RO desde o início da atual gestão. Por meio dessa colaboração, a vitrine tecnológica vem sendo utilizada como ferramenta educativa em um programa de orientação voltado a alunos da rede municipal.

Ao longo da atividade, alunos e professores acompanharam as explicações dos técnicos da Semagri e da Emater, com destaque para a apresentação da coleção de clones de café da espécie Canephora. Esses materiais deram origem às cultivares conhecidas como Robustas Amazônicos, que têm conquistado premiações em concursos estaduais e nacionais de qualidade do café.

De acordo com o técnico da Semagri, Claudio Duarte, a ação contempla duas escolas por mês. “Esta já é a décima turma a visitar a vitrine tecnológica. Muitos estudantes não conhecem a origem de produtos como chocolate e café. Aqui, eles têm a oportunidade de aprender e compartilhar esse conhecimento. É gratificante ver o interesse deles, inclusive quando pedem mudas para levar”, destacou.

A professora Mirene Alves ressaltou a importância da experiência prática no processo de aprendizagem. “É um momento único para os alunos. A prática complementa a teoria e desperta ainda mais o interesse. Eles conseguem ver de perto as plantas, os frutos e todo o processo, o que torna o aprendizado mais significativo, principalmente em contato com a natureza”, afirmou.