Lista tríplice para vaga de desembargador é entregue ao governador Marcos Rocha

Por TJ/RO

Publicada em 28/04/2026 às 14h10

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Alexandre Miguel, o vice, desembargador Francisco Borges, e o corregedor-geral de Justiça, desembargador Glodner Pauletto, entregaram ao govenador de Rondônia, Marcos Rocha, na segunda-feira, 27, no Palácio do Governo, a lista de três nomes de membros do Ministério Público do Estado que concorrem ao cargo de Desembargador do TJRO, na vaga do Quinto Constitucional.

Os nomes dos procuradores de Justiça Alexandre Augusto Corbacho Martins, Jair Pedro Tencatti e Marcos Valério Tessila de Melo foram escolhidos em sessão do Pleno administrativo, no dia 13 de abril, dentre seis da lista apresentada pelo MP. A vaga a ser ocupada é a do desembargador aposentado Miguel Monico.

O governador fará agora a escolha de um nome, e conforme o presidente, qualquer que seja, "o novo membro do TJRO estará comprometido com a justiça, com sociedade rondoniense e com os valores que orientam essa casa", destacou.