Campanha de doação de saangue em Pimenta Bueno alcança resultado experessivo

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 14h39

Nos dias 24 e 25 de abril de 2026, a Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), em parceria com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia, realizou uma importante campanha de doação de sangue no município.

A ação ocorreu em um momento crítico, com os estoques de sangue em níveis baixos em todo o estado, tornando a mobilização da população ainda mais essencial.

Durante os dois dias, foram coletadas 236 bolsas de sangue, sendo 105 no dia 24 e 131 no dia 25 de abril. A campanha também contribuiu para o fortalecimento do cadastro de doadores de medula óssea, com 21 novos registros.

Ao todo, 271 pessoas foram atendidas, demonstrando o engajamento e a solidariedade da população com a causa.

A Prefeitura destaca que cada doação representa uma nova oportunidade de vida para quem precisa, reforçando a importância de iniciativas como essa para o fortalecimento da rede de saúde.

A Administração Municipal agradece a todos os doadores, voluntários e parceiros que contribuíram para o sucesso da campanha.

Doar sangue é um ato de amor e Pimenta Bueno mostrou, mais uma vez, sua solidariedade.