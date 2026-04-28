Município de Espigão do Oeste é destaque na educação de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 15h04

O município de Espigão do Oeste celebra mais uma grande conquista na área educacional. Por meio do desempenho no SAERO (Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia), o município foi reconhecido com duas importantes premiações, consolidando-se entre os melhores resultados de todo o Estado.

As escolas Clélia David Mundim, Teobaldo, Simone Moura Rosa e Brás Cubas foram classificadas entre as unidades com melhores notas em Rondônia, refletindo o compromisso com a qualidade do ensino e o trabalho dedicado de professores, gestores e toda a comunidade escolar.

Destaque especial para a Escola Clélia David Mundim, que alcançou uma das melhores classificações do Estado nos anos iniciais, com turmas de 2º e 3º ano, conquistando um total de R$ 50 mil em premiação.

O resultado reforça o avanço da educação municipal e evidencia que investimento, planejamento e valorização dos profissionais fazem a diferença na aprendizagem dos alunos.

A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Educação, segue firme no propósito de fortalecer ainda mais a educação, garantindo oportunidades e um futuro melhor para todos.