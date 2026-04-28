Pelo terceiro ano consecutivo, educação pública municipal de Jaru está entre as 30 melhores de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 28/04/2026 às 14h31

Na última segunda-feira (27), durante uma solenidade promovida pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Educação – Seduc, a educação pública gerida pelo município de Jaru foi premiada como uma das 30 com melhor desempenho entre os 52 municípios de Rondônia.

O evento aconteceu no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho, e teve como objetivo reconhecer as escolas com bons índices nas avaliações do Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia – SAERO 2025, assim como na avaliação dos níveis de alfabetização.

O prefeito Jeverson Lima compareceu à entrega da premiação e falou sobre o desempenho das escolas de Jaru. “Os resultados que alcançamos são fruto dos investimentos constantes que nossa gestão realiza na educação, e claro, da dedicação e comprometimento de nossos educadores e técnicos em construir uma sociedade melhor por meio do ensino”, afirmou.

As escolas públicas municipais de Jaru que receberam destaque durante o evento foram: Abraão Rocha, que, além de ter sido premiada no SAERO, também foi homenageada pelo ótimo desempenho na alfabetização, Maria Gomes e Jaru-Uaru.

A avaliação do SAERO foi aplicada a alunos matriculados no 2º ano de alfabetização e também no 5º ano. Ao todo, mais de 120 mil estudantes de 796 escolas de Rondônia participaram da prova, que abordou os conteúdos aplicados nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Também participaram da solenidade a secretária municipal de educação, Cleide Gonçalves Prates, diretores e professores das escolas premiadas, além da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação – Semed.