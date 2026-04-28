Pré-campanha a governador já teve início em Rondônia, PDT trabalha candidatura própria, Porto Velho não elege senador desde 2006

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/04/2026 às 14h00

Sucessão... – Existe enorme curiosidade do resultado das próximas pesquisas eleitorais, que serão realizadas a partir da próxima semana, já no mês de maio, sobre a sucessão estadual em Rondônia. Hoje já temos uma chapa definida, a do ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), que tem como vice o deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal), que somou mais de 22 mil votos nas eleições gerais (presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias Legislativas em 2022. Os prefeitos e vereadores foram eleitos e reeleitos em 2024. Já estão em pré-campanha, além da dobradinha Hildon/Cirone; o pré-candidato do PL, senador Marcos Rogério, presidente do partido em Rondônia, ex-deputado federal Expedito Netto (PT); ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), e os advogados Samuel Costa (PSB) e |Luiz Carlos Teodoro (Psol), que preside a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados (OAB), Seccional Rondônia.

...Estadual – A dupla do União Brasil, Hildon e Cirone já está em pré-campanha, inclusive percorrendo cidades do interior mantendo contato com lideranças dos mais diversos segmentos, além de visitar veículos de comunicação. A parceria já sofreu ação judicial do pré-candidato Marcos Rogério, alegando “propaganda eleitoral antecipada”, mas na realidade, estão se aproveitando do que a Lei Eleitoral faculta: a pré-campanha, que na verdade é uma “campanha” disfarçada e a ação judicial, a quem se sentir prejudicado com o trabalho adversário. Os postulantes a cargos eletivos para as eleições gerais de outubro, que se preparem judicialmente, pois, pelo que tudo indica, a mobilização de advogados promete ser das mais intensas, antes, como agora, durante e até, após as eleições. Quem viver verá...

Alternativa – Além dos pré-candidatos citados, o PDT, presidido no Estado pelo ex-senador Acir Gurgacz, que também foi prefeito de Ji-Paraná, deverá ter candidato próprio, com o presidente regional do PSB, Vinícius Miguel, sendo indicado como pré-candidato do partido à sucessão estadual. Vinícius Miguel tem experiência político-administrativa e até recentemente, ocupou o cargo de secretário municipal de Porto Velho, na área que cuida dos Distritos da capital. Acir tem como projeto para as eleições gerais de outubro a disputa por uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Confúcio Moura, presidente regional do MDB, e Marcos Rogério, do PL, que é pré-candidato a governador. Confúcio, ainda não decidiu se concorrerá à reeleição e está aliado ao PT. Existe possibilidades de Confúcio assumir um Ministério no Governo Lula da Silva (PT).

Senado – Provavelmente o deputado federal Fernando Máximo (PL), o mais bem votado (85.596 votos) nas eleições gerais de 2022 terá enormes dificuldades para se eleger a uma das duas vagas ao Senado nas eleições de outubro, porque nas últimas décadas só foram reeleitos e eleitos senadores do interior. Ji-Paraná, segundo maior colégio eleitoral do Estado com cerca de 100 mil votos tem três pré-candidatos, dois com enorme peso eleitoral. Estão na disputa a deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado, que presta um amplo e significativo serviço social, além de outras ações parlamentares; o ex-senador Acir Gurgacz (PDT). O terceiro é o pecuarista Bruno “Bolsonaro” Scheid (PL), todos com colégio eleitoral em Ji-Paraná (cerca de 100 mil eleitores), ou seja, políticos identificados com o interior. Máximo vota em Porto Velho, que nas eleições municipais (prefeito e vereador) de 2024 tinha mais de 360 mil eleitores em condições de votar.

Senado II – O deputado Fernando Máximo foi secretário de Estado da Saúde, no período da covid-19 foi determinado na luta contra a pandemia, que assustou e matou muita gente pelo mundo. Máximo foi às ruas e comandava as campanhas de vacinações principalmente na Capital do Estado, mas também no interior. Seu nome foi amplamente comentado para disputar o cargo de prefeito de Porto Velho nas eleições de 2022, mas não conseguiu ser o indicado pelo seu partido, o União Brasil, e acabou ficando fora. Na Janela Partidária (5 de maio a 3 de abril), que possibilitou que deputados e vereadores mudassem de partido sem o risco de perder o mandato, se filiou ao PL com o compromisso de o presidente regional, senador Marcos Rogério, garantir a vaga para disputar uma das duas cadeiras ao Senado. A expectativa é que Máximo deverá concentrar sua campanha em Porto Velho, que há décadas, não consegue eleger nenhum dos três senadores. Desde 2006, quando Expedito Júnior (PPS) foi eleito, que Porto Velho não elege senadores.

Respigo

Não se sabe se foi “obra” da Prefeitura de Porto Velho, ou a da Caerd (Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia), mas abriram uma valeta, há dias, na Rua Campos Sales, uma das mais movimentadas na ligação do centro com a Zona Sul, e “esqueceram” de fechá-la. A valeta fica entre o Hospital e Pronto Socorro João Paulo II e o Colégio Classe A, no sentido bairro-centro +++ Os veículos que passam pelo local não conseguem ocupar a avenida toda e circulam em filha única, provocando engarrafamento em horários de pico e favorecendo a acidentes. É o fim da rosca... +++ Desde a manhã de segunda-feira (27) que o deputado estadual e Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa (Ale), Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), está em Porto Velho, onde acompanha o andamento das suas emendas parlamentares junto ao Governo do Estado. As emendas impositivas correspondem a até 2% da arrecadação líquida do Estado, cerca de R$ 11 milhões, valor que é distribuído entre os deputados +++ Os recursos são liberados para prefeituras, entidades sociais, associações (agrícola, cultural, esportiva, etc.). 50% do valor, obrigatoriamente, tem que ser destinado à saúde pública, sob pena de cometer improbidade +++ Pela Copa Libertadores jogam hoje (28), 20h30, Cruzeiro e Boca Juniors. Já pela Copa Sul-Americana, Millonarios e São Paulo; San Lorenzo e Santos, e o Botafogo enfrenta o Independiente Petrolero, todos os jogos com início às 20h30.