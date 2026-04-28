Vitória Histórica: Sancionado reposicionamento na carreira dos professores pioneiros em Rondônia

Por SINDSEF-RO

Publicada em 28/04/2026 às 14h15

PORTO VELHO (RO) – A segunda-feira, 27 de abril de 2026, ficará marcada como um dia de celebração e justiça para a categoria docente em Rondônia. Após uma intensa e longa trajetória de mobilização encabeçada por sindicatos e diversas entidades de classe, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto que garante o reposicionamento na carreira dos professores pioneiros.

​A medida coloca um ponto final em um cenário de disparidades funcionais que, por décadas, afligiu profissionais que dedicaram 30, 35 e até 40 anos ao serviço público na educação. Antes da sanção, muitos desses docentes, mesmo com vasta experiência, permaneciam estagnados em níveis iniciais, gerando um contraste salarial e de reconhecimento frente a novas contratações e transposições.

​O papel fundamental do Sindsef-RO

​O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef-RO) esteve, desde o primeiro momento, na linha de frente desta batalha. A entidade não apenas articulou emendas parlamentares em Brasília, mas também manteve um diálogo constante com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), pressionando pela correção do que o sindicato classificava como uma “injustiça histórica”.

​A atuação do Sindsef-RO foi decisiva para garantir que o governo federal reconhecesse a necessidade técnica e moral de corrigir as progressões funcionais desses servidores.

​”Uma questão de justiça”

​Para o presidente do Sindsef-RO, Almir José, a sanção é o reconhecimento de uma dívida do Estado para com aqueles que construíram a base da educação em Rondônia.

​“Nós estamos atentos e buscando de todas as formas resolver essa situação, que é uma questão de justiça com os nossos professores pioneiros. Ver essa luta ser concretizada com a sanção presidencial é uma vitória de cada servidor que nunca desistiu e que confiou no trabalho do nosso sindicato. Não medimos esforços para garantir esse direito aos profissionais que, por tanto tempo, foram injustiçados ao permanecerem em níveis incompatíveis com seu tempo de serviço”, afirmou Almir José.

​Com a nova legislação, a expectativa é que os processos de reenquadramento sejam iniciados com celeridade, permitindo que os professores pioneiros alcancem o patamar da carreira que lhes é de direito, sanando as distorções que marcaram décadas de serviço dedicado ao país