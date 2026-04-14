Eliezer rebate críticas a respeito do tratamento com funcionárias:

O influenciador Eliezer se pronunciou após receber críticas nas redes sociais sobre a forma como trata as funcionárias de sua casa. A repercussão começou depois de ele anunciar que Leinha, governanta da família, será madrinha de seu casamento com Viih Tube, marcado para agosto de 2026.
Após o anúncio, internautas dividiram opiniões nas redes. Enquanto muitos elogiaram a escolha, outros questionaram a autenticidade da relação do influenciador com as colaboradoras da casa.
Entre os comentários, surgiram mensagens sugerindo que a atitude seria uma estratégia para gerar engajamento nas redes sociais.
Diante da repercussão, Eliezer decidiu gravar um vídeo para responder às críticas e defender sua postura.
“Fiz esse vídeo porque as pessoas gostam muito de questionar e achar que tudo é por engajamento e like. Mas elas que fazem nossa vida acontecer”, afirmou.
Segundo ele, as funcionárias fazem parte da rotina da família desde o início e são tratadas com carinho e valorização.
“Estão com a gente desde o começo e a gente faz questão de valorizar e mostrar para incentivar que outros patrões tratem os seus com humanidade e os valorizem também”, completou.
Durante o desabafo, Eliezer também listou benefícios e presentes que já ofereceu às colaboradoras, incluindo carro, celular novo, viagens, ovos de Páscoa e melhorias estruturais.
O influenciador destacou ainda que seu objetivo ao compartilhar esses momentos é incentivar outras pessoas a valorizarem seus funcionários e promoverem relações de trabalho mais respeitosas.
Eliezer e Viih Tube seguem nos preparativos para o casamento, previsto para acontecer em agosto de 2026.
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