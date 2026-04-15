Deputado Laerte Gomes e vereadora Nadja Lagares levam demanda sobre abastecimento de água em Espigão do Oeste à Caerd

Por Juliana Martins

Publicada em 15/04/2026 às 14h24

Equipe do deputado Laerte Gomes apresentam demandas (Foto: Assessoria parlamentar)

Uma ação conjunta entre o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) e a vereadora Nadja Lagares está mobilizando esforços para solucionar os problemas de abastecimento de água enfrentados por moradores do setor chacareiro José Nogueira, em Espigão do Oeste.

A iniciativa partiu da vereadora, em parceria com o assessor Décio Lagares, após diversas reclamações da comunidade sobre a precariedade no fornecimento de água. Atualmente, o abastecimento ocorre de forma improvisada, por meio de caminhão-pipa disponibilizado pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), que abastece uma caixa d’água comunitária.

Diante da limitação do serviço, muitas famílias precisam se deslocar para buscar água em recipientes como galões e tambores, enfrentando dificuldades diárias que comprometem a qualidade de vida da população.

Sensibilizados com a situação, a vereadora e o assessor procuraram o deputado Laerte Gomes, que prontamente se colocou à disposição para intermediar o diálogo junto à companhia, buscando uma solução definitiva para o problema.

Como encaminhamento, o chefe de gabinete do parlamentar, Cleiton Roque, acompanhou a vereadora Nadja Lagares e o assessor Décio em uma audiência com o presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão da Silva.

Durante a reunião, foi informado que a Companhia já está em processo de contratação de uma empresa especializada para a realização de estudo geofísico, etapa essencial para a elaboração de um projeto que prevê a instalação de poço e subestação de água na localidade.

Medida visa atender, a priori, 150 famílias (Foto: Assessoria parlamentar)

A proposta visa atender, inicialmente, cerca de 150 famílias, número que cresce de forma constante na região, o que reforça a urgência na adoção de medidas estruturais capazes de garantir o acesso regular à água potável — um direito básico e indispensável à saúde e à dignidade humana.

Apesar do avanço, a vereadora Nadja Lagares reforça a importância da realização de uma visita técnica in loco, com o objetivo de avaliar, de forma precisa, a viabilidade da implantação de uma rede de abastecimento. Entre as alternativas consideradas estão a canalização de água proveniente de nascentes existentes em propriedades do próprio setor chacareiro José Nogueira ou a perfuração de poço artesiano.

A atuação conjunta evidencia o compromisso das lideranças com a busca por soluções concretas para demandas essenciais da população, destacando o apoio do deputado Laerte Gomes às iniciativas municipais e o trabalho articulado em prol do desenvolvimento e bem-estar das comunidades.